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Танки Abrams будут в Украину быстрее, чем планировалось: в Белом доме сделали заявление

США уже работают над тем, чтобы начать поставки танков

сегодня, 15:40
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Автор:

Кравцев Сергей

Вашингтон планирует ускорить процесс передачи Украине танков Abrams. И работа над этим уже идет. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности при Белом доме Джона Кирби, которого цитирует "Bloomberg".

Танки Abrams будут в Украину быстрее, чем планировалось: в Белом доме сделали заявление

Танк. Фото из открытых источников

Джон Кирби заявил, что в США уже работают над тем, чтобы "доставить танки Abrams в Украину чуть быстрее, чем ожидалось раньше". При этом он не объяснил с чем связано то, что власти США решили изменить планы и ускорить процесс доставки танков в Украину.


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"Мы работаем над этим... Есть некоторые изменения, которые можно внести в процесс, чтобы ускорить его", — заявил Кирби.

Стоит напомнить, что еще в январе США объявили, что передадут Украине свои боевые танки Abrams M1. Речь идет о 31 единице. Тогда шли дискуссии, могут ли Штаты отправить украинцам танки Abrams из собственных запасов, что значительно ускорило бы их поставки по сравнению с закупкой новой техники.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Конгрессе призвали Белый дом отправить Украине хотя бы один танк Abrams.

Также издание "Комментарии" сообщало – президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна ожидает сильных решений от встречи в формате "Рамштайн". Акцент сейчас делается на танках. Тем временем США заявили, что предоставят Украине новый пакет военной помощи на 2,5 миллиарда долларов. В него, среди прочего, войдут 59 БМП Bradley, 90 боевых бронированных машин Stryker, боеприпасы для зенитного ракетного комплекса NASAMS и системы противовоздушной обороны Avenge. О чём говорит "танковая битва" вокруг поставок этих машин в Украину? Почему ФРГ так себя ведет? Каковы перспективы массового снабжения ВСУ всем необходимым в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-03-21/ukraine-latest-blast-hits-russian-missiles-in-crimea-kyiv-says?srnd=premium-europe
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