К чему готовятся оккупанты в Запорожском направлении, - эксперт

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Моесеенко Валентина
Российские оккупанты активизировались на Запорожском направлении в районе Гуляйполя и Орехового. Там фиксируется усиление обстрелов и опрокидывание дополнительных войск врага. Захватчики видят, что украинские войска подтягивают подкрепление в те места, где идут активные боевые действия на Востоке. Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, пишут "Комментарии".
Что россияне задумали в Запорожье
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Речь даже не о большом контрнаступлении ВСУ, а просто улучшении и отстранении линии фронта, а также уничтожении отдельных позиций противника. Например, раздавливание "клещей" вокруг Бахмута или Авдеевки Донецкой области.
Оккупанты готовятся к обороне. Подкрепление российских захватчиков, поступающее в Запорожское направление, выполняет комбинированные задачи. Одни ближе подходят к линии фронта, а остальные имеют другую задачу.
По его словам, эта часть оккупационного войска строит фортификационные сооружения, роет окопы и располагает блиндажи. То есть выполняет комбинированные задачи.
Напомним, "Комментарии" писали, что в Украине оказалось больше желающих вступить в ряды штурмовых бригад "Гвардии наступления", чем ожидалось изначально.
Речь шла на портале "Комментарии" и о вездеходах в ВСУ, о которых ранее западные партнеры молчали.
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