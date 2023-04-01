К чему готовятся оккупанты в Запорожском направлении, - эксперт

Российские оккупанты активизировались на Запорожском направлении в районе Гуляйполя и Орехового. Там фиксируется усиление обстрелов и опрокидывание дополнительных войск врага. Захватчики видят, что украинские войска подтягивают подкрепление в те места, где идут активные боевые действия на Востоке. Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, пишут "Комментарии".



Что россияне задумали в Запорожье

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"Враг пытается растянуть линию фронта. Следовательно, когда все вражеские атаки будут отбиты и оккупанты начнут истощаться у украинских сил, может появиться пространство для маневра, чтобы точечно улучшить свое тактическое положение. Этого и боятся российские оккупанты", — говорит военный эксперт.

Речь даже не о большом контрнаступлении ВСУ, а просто улучшении и отстранении линии фронта, а также уничтожении отдельных позиций противника. Например, раздавливание "клещей" вокруг Бахмута или Авдеевки Донецкой области.

"Для того, чтобы растянуть нашу линию обороны, российское командование задумало оживление и увеличение интенсивности боев и атак на других направлениях, в частности на Запорожском", – пояснил Александр Мусиенко.

Оккупанты готовятся к обороне. Подкрепление российских захватчиков, поступающее в Запорожское направление, выполняет комбинированные задачи. Одни ближе подходят к линии фронта, а остальные имеют другую задачу.

Такой рост количества российских войск может свидетельствовать, что они готовятся к переходу в атаку. Атака нет какой-либо глобальной цели, кроме растяжения нашей линии обороны. Однако определенная часть их войск вовлечена в задачи по организации обороны", – отметил военный эксперт.

По его словам, эта часть оккупационного войска строит фортификационные сооружения, роет окопы и располагает блиндажи. То есть выполняет комбинированные задачи.

"С одной стороны, это свидетельствует о том, что интенсивность боев может возрасти и россияне отважатся на наступательные действия на определенных участках. С другой – можно констатировать, что это расчет врага на подготовку оборонительных позиций на оккупированных территориях из-за страха контрнаступления ВСУ", — резюмирует Александр Мусиенко.

Напомним, "Комментарии" писали, что в Украине оказалось больше желающих вступить в ряды штурмовых бригад "Гвардии наступления", чем ожидалось изначально.

Речь шла на портале "Комментарии" и о вездеходах в ВСУ, о которых ранее западные партнеры молчали.

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