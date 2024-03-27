Известный украинский писатель мобилизовался в ряды ВСУ

Украинский переводчик и писатель Остап Украинец присоединился к Вооруженным силам Украины. Сейчас писатель определяется в какой части будет служить. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сообщение Украинца в Facebook.



Украинский писатель Остап Украинец. Фото из открытых источников

Украинский писатель Остап Украинец сообщил, что находится в учебном центре, где вскоре определится с воинской частью.

"Я окончательно мобилизовался, уже в учебном центре… Пока разбираюсь, в какой части в конце концов буду служить и решаю админвопросы", — пишет Украинец.

Остап Украинец помимо писательства и перевода является автором и основателем научно-популярного YouTube-канала "Твоя Подпольная Гуманитарка". По его словам, все мужчины проекта уже присоединились к ВСУ.

"Вся мужская часть Гуманитарки сейчас в ВСУ. То есть видео в ближайшее время не будет. А книги будут, но ясно, что медленнее. Всего в Гуманитарке осталась только Катря и на ней издательство", — сообщил писатель.

Остап Украинец – украинский писатель, известный романами "Малхут", "Транс", "Канцелярия крестовых походов", "Дискордия". Также Украинец переводит иностранную литературу, в частности, произведения Говарда Лавкрафта, Питера Уоттса, Дэвида Линча, Патрика Несса и других.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ряды Нацгвардии присоединился популярный украинский писатель и музыкант Сергей Жадан.

Также "Комментарии" писали об украинском военном, который заявил, что его больше всего раздражают уклонисты и власть, которая создает для военнообязанных условия для избежания службы в армии.