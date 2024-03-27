Известный украинский писатель мобилизовался в ряды ВСУ

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Slava Kot
Украинский переводчик и писатель Остап Украинец присоединился к Вооруженным силам Украины. Сейчас писатель определяется в какой части будет служить. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на сообщение Украинца в Facebook.
Украинский писатель Остап Украинец. Фото из открытых источников
Украинский писатель Остап Украинец сообщил, что находится в учебном центре, где вскоре определится с воинской частью.
Остап Украинец помимо писательства и перевода является автором и основателем научно-популярного YouTube-канала "Твоя Подпольная Гуманитарка". По его словам, все мужчины проекта уже присоединились к ВСУ.
Остап Украинец – украинский писатель, известный романами "Малхут", "Транс", "Канцелярия крестовых походов", "Дискордия". Также Украинец переводит иностранную литературу, в частности, произведения Говарда Лавкрафта, Питера Уоттса, Дэвида Линча, Патрика Несса и других.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ряды Нацгвардии присоединился популярный украинский писатель и музыкант Сергей Жадан.
Также "Комментарии" писали об украинском военном, который заявил, что его больше всего раздражают уклонисты и власть, которая создает для военнообязанных условия для избежания службы в армии.
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