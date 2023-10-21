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Известный российский пропагандист принес свои извинения

Владимир Соловьев принес свои извинения российскому МИДу и его пресс-атташе Марии Захаровой

сегодня, 17:51
Автор:
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Константин Куликов
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Известный украинофоб, российский пропагандист Владимир Соловьев принес свои извинения российскому МИДу и его пресс-атташе Марии Захаровой, которую эксперт его канала Евгений Сатановский в прямом эфире назвал "сильно выпивающей шмарой". Об этом сообщают "Комментарии".

Известный российский пропагандист принес свои извинения

Владимир Соловьев

Востоковед и политолог, бывший президент Российского еврейского конгресса Евгений Сатановский уволен с прокремлевского канала "Соловьев LIVE", где он работал экспертом. В программе израильского журналиста Александра Вальдмана на ютуб-канале он раскритиковал проарабскую позицию Кремля, а заместителя министра иностранных дел Михаила Богданова назвал "сильно спившимся замминистра".


Владимир Соловьев поспешил извиниться перед упомянутыми чиновниками и сообщить об увольнении Сатановского.

"Я хотел бы принести свои извинения министерству иностранных дел Российской Федерации и чрезвычайным и полномочным послам господину Богданову и госпоже Захаровой за абсолютно несправедливые по содержанию и недопустимые по форме высказывания сотрудником нашего канала Евгением Яновичем Сатановским. Евгений Янович Сатановский несколько дней назад в беседе с израильским журналистом, на его ЮТуб канале, комментируя ситуацию на Ближнем Востоке, оскорбил как этих уважаемых дипломатов, так и министерство иностранных дел. В результате чего я не вижу возможности возможности продолжать профессиональное общение с Евгением Яновичем и принял решение об увольнении Евгения Янововича Сатановского с нашего канала", — заявил пропагандист.

Стоит отметить, что сам Владимир Соловьев имеет еврейское происхождение. По его собственным заверениям, исповедует иудаизм. А в первый день нападения ХАМАС на Израиль его сообщения в Интернет носили четко произраильский характер. Буквально, на следующий день, 8 октября, после заявленной российским МИДом пропалестинской позиции Владимир Соловьев также изменил тон своих публикаций — они стали подчеркнуто антиизраильскими.

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