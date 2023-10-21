Экс-канцлер ФРГ рассказал, кто сорвал мирные "переговоры" между Украиной и РФ в начале вторжения

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер, который не скрывает своей дружбы с российским президентом Владимиром Путиным, заявил, что США якобы сорвали "мирные переговоры" между Украиной и Россией в начале полномасштабного вторжения, а его Киев якобы приглашал в качестве посредника. Как передает портал "Комментарии", такое заявление немецкий политик сделал в интервью газете "Berliner Zeitung".

Герхард Шредер. Фото: из открытых источников

Экс-канцлер ФРГ рассказал, что в 2022 году Украине был нужен человек, который мог стать посредником, который мог напрямую передавать российскому президенту Путину те или иные послание. Именно поэтому, по словам Шредера, ему поступило предложение из Киева стать таким человеком.

Шредер отметил, что ему был известен мирный план, который состоял из пяти пунктов. Первый пункт этого плана – отказ Украины от членства в НАТО. Второй пункт – "двуязычие" Украины. Третий пункт — "автономия" Донбасса. Четвертый пункт — "гарантии безопасности" для Украины. Пятый пункт – переговоры по статусу Крыма.

"Единственные, кто мог бы урегулировать войну по Украине, – это американцы. На мирных переговорах в марте 2022 года в Стамбуле с Рустемом Умеровым украинцы не согласились на мир, потому что им не позволили. Они должны были сначала согласовывать с американцами все, о чем говорили", – отметил Шредер.

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