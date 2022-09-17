Известны последствия ракетного удара по Краматорску, среди раненых есть ребенок

17 сентября Российская Федерация нанесла очередной ракетный удар по гражданской инфраструктуре Украины, в результате чего пострадали 5 человек, которые получили незначительные травмы и были повреждены более 30 домов. Об этом сообщает начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко на своей официальной странице в Telegram .



Известны последствия ракетного удара по Краматорску. Фото из открытых источников

Среди раненых есть один ребенок. Российская армия использовала комплексы C - 300 для ракетных обстрелов города Краматорск.

Также местные власти отмечают, что обстрелы по Краматорску и Донецкой области проходят почти каждый день, поэтому подчеркивают своевременную эвакуацию, ведь в городе оставаться опасно.

Фото последствий Краматорска обстрела можно просмотреть ниже:

Утром 17 сентября российские войска обстреляли город Чугуев в Харьковской области. В результате российских преступных действий погиб 11-летний ребенок. На такую трагедию отреагировал один из представителей Офиса президента Украины Андрей Ермак, сказав, что россияне сражаются с детьми, а сама РФ является позорным государством.

Также читайте на портале "Комментарии" о трагедии в Изюме, которую журналисты уже называют хуже, чем в Буче. В недавно освободившемся городе Изюм было найдено массовое захоронение украинцев. Большинство тел имеют признаки пыток. Уже найдено более 440 жертв российских оккупантов. На месте преступлений армии РФ работают следственные органы и журналисты. Эта трагедия поразила весь мир снова.

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