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Известны последствия ракетного удара по Краматорску, среди раненых есть ребенок

Поврежден 31 дом и 5 ранены.

сегодня, 18:13
Автор:

Slava Kot
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17 сентября Российская Федерация нанесла очередной ракетный удар по гражданской инфраструктуре Украины, в результате чего пострадали 5 человек, которые получили незначительные травмы и были повреждены более 30 домов. Об этом сообщает начальник Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко на своей официальной странице в Telegram .

Известны последствия ракетного удара по Краматорску, среди раненых есть ребенок

Известны последствия ракетного удара по Краматорску. Фото из открытых источников

Среди раненых есть один ребенок. Российская армия использовала комплексы C - 300 для ракетных обстрелов города Краматорск.

Также местные власти отмечают, что обстрелы по Краматорску и Донецкой области проходят почти каждый день, поэтому подчеркивают своевременную эвакуацию, ведь в городе оставаться опасно.

Фото последствий Краматорска обстрела можно просмотреть ниже:

Утром 17 сентября российские войска обстреляли город Чугуев в Харьковской области. В результате российских преступных действий погиб 11-летний ребенок. На такую трагедию отреагировал один из представителей Офиса президента Украины Андрей Ермак, сказав, что россияне сражаются с детьми, а сама РФ является позорным государством.

Также читайте на портале "Комментарии" о трагедии в Изюме, которую журналисты уже называют хуже, чем в Буче. В недавно освободившемся городе Изюм было найдено массовое захоронение украинцев. Большинство тел имеют признаки пыток. Уже найдено более 440 жертв российских оккупантов. На месте преступлений армии РФ работают следственные органы и журналисты. Эта трагедия поразила весь мир снова.

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Источник: https://t.me/pavlokyrylenko_donoda/4926
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