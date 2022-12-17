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Известно, на какие потери в войне готов пойти Путин

Российский чиновник заявил о том, на какие потери готова пойти Россия в войне с Украиной. Альтернативное мнение также высказал один из союзников НАТО.

сегодня, 22:44
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Автор:

Slava Kot

Российская армия за 10 месяцев войны потеряла около 100 единиц личного состава, однако, по словам одного из членов НАТО, это еще не предел. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на NY Times.

Известно, на какие потери в войне готов пойти Путин

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Российская Федерация совершила полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля и планировала через несколько недель завершить все военные операции. Однако украинская армия смогла отразить российское вторжение, а со временем ВСУ перешли в контрнаступление и уволили десятки украинских городов и сотни сел.

Таким образом, российская армия потеряла за 10 месяцев войны с Украиной около 100 тыс. военных. Один из членов НАТО предупреждает союзников, что российский диктатор может согласиться на потери, втрое превышающие статистические потери за 10 месяцев.

"Путин может согласиться на гибель или ранение 300 тыс. российских военнослужащих", – считает один из членов НАТО.

В прошлом месяце во время разговора с директором ЦРУ Уильямом Бернсом один из российских чиновников озвучил, на какие потери готов пойти Путин в войне с Украиной.

"Россия не сдасться, сколько бы ее солдаты не были убиты или ранены", — заявил россиянин.

Директор ЦРУ уверяет, что предупреждал Россию не нападать на Украину, однако россияне ответили, что их армия сильна и сможет противостоять не только против украинских сил, но и воевать против американцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал слова Валерия Залужного, рассказавшего о разнице между украинской и российской армией.

Также "Комментарии" писали о том, что нужно делать с россиянами по мнению главнокомандующего ВСУ.



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Источник: https://www.nytimes.com/2022/12/17/world/europe/russia-war-putin-facts.html
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