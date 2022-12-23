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Известно, когда Украина предложит России мирные переговоры

Власти Украины готовятся начать мирные переговоры с Российской Федерацией, однако ждут лучшей ситуации на фронте, чтобы получить более выгодные условия.

сегодня, 13:43
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Автор:

Slava Kot

Украинская власть перед началом мирных переговоров стремится получить военное преимущество, а Россия готовится к новому нападению. Таким образом, предстоящие мирные переговоры состоятся в феврале. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на WSJ.

Известно, когда Украина предложит России мирные переговоры

Украинские военные. Фото из открытых источников

Перед вступлением в процесс мирных переговоров Украина должна добиться значительных успехов, ведь только Киев получит серьезные уступки от Москвы. Поэтому украинская армия укрепляет свои позиции для лучших результатов в переговорном процессе.

Зеленский представил украинскую формулу мира во время саммита G20. Предложение Украины состоит из 10 пунктов, включавших ядерную, продовольственную безопасность, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск, окончание боевых действий, освобождение пленных и другие позиции.

"Представители США, Украины и НАТО заявили, что позиция Украины на любых переговорах потребует от Москвы значительных уступок и будет зависеть от ее позиции на поле боя. Поэтому Киев хочет подготовиться к потенциальным мирным переговорам путем достижения военных побед", — пишут WSJ.

WSJ считает, что в конце года Украина и Россия не планируют решать войну дипломатическим путем, о чем свидетельствует визит Владимира Зеленского в США, а также вылет в Китай премьер-министра России Дмитрия Медведева.

Издание отмечает, что пока Кремль не нападет снова и не увидит возможности для достижения военных действий, Россия не будет вступать в переговоры.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько российских солдат согласен потерять Путин в войне с Украиной.

Также "Комментарии" писали о российском после в США, который пригрозил украинским военным после заявления Зеленского.




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Источник: https://www.wsj.com/articles/ukraine-diplomatic-flurry-centers-on-war-not-peace-11671714893?page=1
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