"Изучаем покадрово": в Минобороне прокомментировали ужасное видео казни

С первых минут появления видео казни украинского военного российскими извергами все компетентные украинские службы тщательно изучают его покадрово, для того, чтобы идентифицировать военных преступников. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на замминистра обороны Анну Маляр.

Міноборони закликало українців не поширювати відео страти

"Сегодня ночью мы вместе с другими силовыми ведомствами и спецслужбами как раз этим занимались, – говорит заместитель министра обороны. – Мы делаем все, чтобы узнать погибшего. Всем нам важно понимать – идентификация человека по видео, а тем более человека в таких обстоятельствах, является чрезвычайно сложной задачей. Поэтому просим воздержаться от публичного озвучивания любых версий до официальных выводов. Пожалуйста, имейте уважение к близким погибшего, не делайте никаких публичных предположений по поводу личности погибшего, даже если вы абсолютно уверены, что узнали его".

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Также Анна Маляр призвала украинцев остановить распространение видео, а также "любых подобных видеокадров".

— Теперь, когда уже все увидели – это должны смотреть прокуроры и Международный суд, – говорит чиновник. – Помните, враг хочет нас запугать. Хочет сделать нас слабее. Но все, что он получит в ответ — нашу ярость и полный разгром окупантов, приговоры убийцам и трибунал государству-агрессору.

После распространения рашистами видео с жестокой расправой над украинским военнопленным, которое прокомментировали президент Украины, СБУ и ГУР Минобороны Украины, представители МИД и офиса президента требуют исключить РФ из состава Совбеза ООН.

Между тем, в МИД Литвы назвали единственное место, где можно говорить с Путиным.

А Сербия отреагировала на слив информации о поставках оружия в Украину.