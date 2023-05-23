Из-за войны, Украина лидирует в загрязненности взрывоопасными предметами, среди других стран мира

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Белоокая Ира
Об этом в телеэфире сообщил старший офицер отдела поддержки Администрации Государственной специальной службы транспорта МО Украины подполковник Михаил Конопельнюк, пишут "Комментарии".
Заминирование Украины. Фото из открытых источников
Таким образом, из-за агрессии РФ, Украина считается наиболее заминированной среди других мировых стран.
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По словам спикера, на деоккупированных территориях продолжается активная работа по их разминированию. На постах работают три десятка групп Госспецтрансслужбы.
В то же время создан Центр противоминной деятельности и Центр разминирования при фондах Госспецтрансслужбы МО Украины.
Самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко собрался с силами и отправился на ковер к президенту Кремля. Вполне возможно, чтобы просить об отставке.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – в Мексике миллионы людей оказались под угрозой из-за выброса из опасного вулкана . Один из самых страшных вулканов мира – Попокатепетль в Мексике, снова "проснулся".
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