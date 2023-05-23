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Из-за войны, Украина лидирует в загрязненности взрывоопасными предметами, среди других стран мира

Около трети территории украинского государства нуждаются в детальном обследовании на взрывоопасные предметы

сегодня, 11:45
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Белоокая Ира

Об этом в телеэфире сообщил старший офицер отдела поддержки Администрации Государственной специальной службы транспорта МО Украины подполковник Михаил Конопельнюк, пишут "Комментарии".

Из-за войны, Украина лидирует в загрязненности взрывоопасными предметами, среди других стран мира

Заминирование Украины. Фото из открытых источников

Таким образом, из-за агрессии РФ, Украина считается наиболее заминированной среди других мировых стран.


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"На сегодняшний день обследования нуждаются в территории площадью более 174 тыс. кв. км, из которых 14 тыс. – это морские акватории. А это почти треть Украины. Восстановление деоккупированных территорий, восстановление поврежденных домов, транспортной и критической инфраструктуры и т.п. возможны только в случае проведения гуманитарного разминирования", — отмечает Михаил Конопельнюк.

По словам спикера, на деоккупированных территориях продолжается активная работа по их разминированию. На постах работают три десятка групп Госспецтрансслужбы.

"Более 30 саперных групп, из них 3 группы подводного разминирования Госспецтрансслужбы работают в разных областях. А именно в Харьковской, Николаевской, Херсонской, Черниговской, Киевской и других регионах", — добавляет подполковник.

В то же время создан Центр противоминной деятельности и Центр разминирования при фондах Госспецтрансслужбы МО Украины.

Самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко собрался с силами и отправился на ковер к президенту Кремля. Вполне возможно, чтобы просить об отставке.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, – в Мексике миллионы людей оказались под угрозой из-за выброса из опасного вулкана . Один из самых страшных вулканов мира – Попокатепетль в Мексике, снова "проснулся".



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