Из-за ошибки в Кремле СМИ узнали потери российской армии в Украине

Журналисты подсчитали потери армии РФ. Фото из открытых источников

Российские власти делают все возможное, чтобы скрыть цифры потерь собственной армии в Украине. Россияне оборудуют передвижные крематории, где сжигают тела солдат, не забирают тела с поля боя, а также записывают многих погибших в категорию пропавших без вести. Однако журналисты The Moscow Times обнаружили данные, которые можно использовать для подсчета российских потерь в войне в Украине.

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Журналисты проанализировали данные государственных закупок и обнаружили, что Россия за полтора года войны закупила погребальные венки на сумму более 120 млн рублей. Эта сумма значительно больше, чем в довоенный период.

Журналисты выяснили, что в 2019 году Россия потратила на венки 39 млн. рублей, а в 2020 – 37 млн. За период войны эта цифра выросла вдвое. В 2022 году расходы на венки составили более 80 млн рублей, а за неполный 2023 – 41 млн рублей. Средняя цена одного венка для муниципалитетов составляет около 1000 рублей, что указывает на общее количество около 100 тыс. погребальных венков. Следует отметить, что больше венков заказывали в Бурятии и Ханты-Мансийске, откуда Россия мобилизовала большое количество граждан.

Издание The Moscow Times подсчитало, что в настоящее время верифицировано 30 тыс. погибших, однако журналисты указывают, что список может содержать гораздо меньше убитых, поэтому по их подсчетам Россия в войне потеряла по меньшей мере 60 тыс. солдат.

Напомним, что разведка США оценивает потери России на уровне 300 тыс. человек, из которых 120 тыс. убиты, а 180 тыс. ранены. Согласно подсчетам Генштаба ВСУ, потери армии РФ составляют более 276 тыс. военных.

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