Из России запретили вывозить патроны и гильзы

Правительство России ввело временный запрет на вывоз из страны патронов для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильз для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает DW.

Россию может ждать патронный голод

Как говорится в постановлении, подписанном премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, это сделано для исполнение указа президента о "специальных экономических мерах в сфере внешнеэкономической деятельности" и "направлено на обеспечение защиты интересов государства". Других подробностей в документе не приводится.

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Запрет будет действовать до конца года и не распространяется, в том числе на вывоз патронов и гильз для "обеспечения деятельности Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований". Также разрешается вывозить патроны и гильзы для охоты, участия в спортивных мероприятиях, выставках или в историко-культурных мероприятиях.

Российский же автор Анатолий Несмиян так прокомментировал эту правительственную меру:

"Внезапный запрет на экспорт патронов и гильз может означать наступление патронного голода. Что в целом полностью соответствует концепции военного строительства, начатой при Сердюкове. Предполагалось, что армия России будет такой военно-полицейской силой, способной на проведение коротких операций в отсталых регионах мира в формате принуждения к миру или миротворческих миссий в отношении каких-то малоразвитых варваров. В Сирии этот формат прекрасно работал, пока армия не воткнулась в равную ей по мощи турецкую. Ну, а "Вагнер" на собственной шкуре не прочувствовал возможности американской военной машины чуть позже на левом берегу Евфрата. Но по отношению к туземным формированиям армия справлялась, а где туземцы ее начинали гонять, как зайца, вроде Пальмиры, появлялась ЧВК, подчищающая армейские косяки", — пишет автор. — "Поэтому и патронный голод — это уже само дно. Днее быть не может. Это тотальная деградация ВПК и армии, ниже которой уже начинаются процессы деструкции в чистом виде. Патронное производство — это самое начало четвертого технологического уклада, и если проблемы с ним, то индустриальное общество мы, считайте, уже проскочили. Вниз. Далее — мануфактуры и промыслы".

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