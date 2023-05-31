Россияне подрывают дороги, по которым ехали брать Киев "за три дня"

Утром рашистские Telegram-каналы опубликовали видео взрыва дороги около монумента "Три сестры" на стыке границ России, Беларуси и Украины. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW.

Взрыв дороги, соединяющей Украину и Россию

В Госпогранслужбе Украины подтвердили информацию о взрыве и заявили, что это сделали российские войска. По словам спикера Госпогранслужбы Андрея Демченко, это произошло днем 30 мая.

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"Россияне взрывают дороги на границах, по которым ехали "брать Киев за три дня", — прокомментировал видео глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

Монумент "Три Сестры" — монумент на стыке границ Белоруссии, России и Украины. Торжественно открыт 3 мая 1975 года в честь дружбы белорусского, русского и украинского народов.

Расположен на холме на тройном пограничном стыке. Состоит из трёх пилонов, опоясанных широким бронзовым кольцом. На барельефах изображены страницы общей истории трёх славянских народов. Вокруг монумента устроена дорожная развязка треугольной формы в месте примыкания автодорог из трёх стран. Внутри развязки обустроен парк с аллеями, обсаженными берёзами, елями и тополями.

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