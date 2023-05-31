Партизанское движение "Атеш", состоящее из украинцев и крымских татар, утверждает, что россияне заминировали завод на территории Крыма, чтобы обвинить Украину в экологическом терроризме. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соцсети "Атеш".



Завод "Титан". Фото из открытых источников

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По информации от партизанского движения российские оккупанты начали процесс заминирования крымского завода "Титан", расположенного вблизи административной границы Херсонской области и Крымского полуострова, в 10 километрах от города Армянск.

"Атеш" объясняет действия российских сил тем, что они ожидают контрнаступления украинских войск в Крым. Россияне подорвут завод "Титан" и попытаются обвинить Украину в экологическом терроризме.

"Гарантируем, что на это никто не пойдет. Продолжаем фиксировать действия россиян на оккупированных территориях", — сообщило партизанское движение "Атеш".

Завод Титан был веден в эксплуатацию в 1969 году. В 1971 году на заводе приступили к производству диоксида титана. После незаконной аннексии Крыма завод находится во временных оккупационных властях.

В 2018 году в Армянске зафиксирован выброс неизвестного вещества. Вероятно, причиной выброса вредных веществ стал завод "Титан", а точнее испарение содержимого кислотонакопителя. Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что для предотвращения подобных инцидентов нужна деоккупация полуострова и полное прекращение функционирования завода под деятельностью украинской власти.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Кремль готовит провокацию на территории России для дискредитации ВСУ.

Также "Комментарии" писали о главном конкуренте Макроне, который заявил, что референдум в Крыму был законным.