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В России приступили к строительству комплексов для хранения тел погибших в Украине военных

На российской границе приготовились принимать погибших в промышленных масштабах

сегодня, 16:52
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Автор:

Константин Куликов

В Курске и Ростове-на-Дону россияне строят масштабные комплексы для сортировки, анализа и хранения трупов ликвидированного на войне против Украины личного состава. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает ГУР Минобороны Украины.

В России приступили к строительству комплексов для хранения тел погибших в Украине военных

Россия готовится к потоку потерь

Площадь каждого объекта – более 4000 квадратных метров. В комплексы будут входить: пункты для проведения следственных действий и исследований над телами, рефрижераторные с холодильными камерами на 1000 мест, склады с гробами и другими похоронными декорациями, скорбный зал.


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Заложенная стоимость строительства в Ростове-на-Дону комплекса для уничтоженных оккупантов составляет около 600 миллионов рублей, в Курске — более 800 миллионов рублей. Стоимость рефрижераторного оборудования оценивается более чем в миллиард рублей для каждого комплекса.

"Строительство указанных комплексов на территории Московии подтверждает факт, что путинский режим посылает свою оккупационную армию на смертельный конвейер, но не справляется с потоком погибших", – констатирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

ГУР МО Украины напоминает, что каждый российский солдат, не совершавший военных преступлений, имеет возможность сдаться в плен.

"В противном случае его ждет холодильник на одной из сортировочных баз для трупов в России", — предупреждают в ГУР.

Напомним, что потери личного состава армии РФ с момента масштабного вторжения превысили 200 тысяч человек.

Между тем, россияне подрывают дороги, по которым ехали брать Киев "за три дня".

Пентагон обвиняет Китай из-за опасного маневра пилота.

А у российских воинских частей в Севастополе произошла стрельба.



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