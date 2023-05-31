В России приступили к строительству комплексов для хранения тел погибших в Украине военных

В Курске и Ростове-на-Дону россияне строят масштабные комплексы для сортировки, анализа и хранения трупов ликвидированного на войне против Украины личного состава. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает ГУР Минобороны Украины.

Россия готовится к потоку потерь

Площадь каждого объекта – более 4000 квадратных метров. В комплексы будут входить: пункты для проведения следственных действий и исследований над телами, рефрижераторные с холодильными камерами на 1000 мест, склады с гробами и другими похоронными декорациями, скорбный зал.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Заложенная стоимость строительства в Ростове-на-Дону комплекса для уничтоженных оккупантов составляет около 600 миллионов рублей, в Курске — более 800 миллионов рублей. Стоимость рефрижераторного оборудования оценивается более чем в миллиард рублей для каждого комплекса.

"Строительство указанных комплексов на территории Московии подтверждает факт, что путинский режим посылает свою оккупационную армию на смертельный конвейер, но не справляется с потоком погибших", – констатирует Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

ГУР МО Украины напоминает, что каждый российский солдат, не совершавший военных преступлений, имеет возможность сдаться в плен.

"В противном случае его ждет холодильник на одной из сортировочных баз для трупов в России", — предупреждают в ГУР.

Напомним, что потери личного состава армии РФ с момента масштабного вторжения превысили 200 тысяч человек.

Между тем, россияне подрывают дороги, по которым ехали брать Киев "за три дня".

Пентагон обвиняет Китай из-за опасного маневра пилота.

А у российских воинских частей в Севастополе произошла стрельба.