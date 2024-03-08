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Из Донецкой области принудительно эвакуируют детей: Минреинтеграции говорит о 4 населенных пунктах

Участники Коордштаба единогласно поддержали проведение принудительной эвакуации детей

сегодня, 10:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Из-за ситуации с безопасностью в четырех населенных пунктах Донецкой области ввели принудительную эвакуацию детей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Из Донецкой области принудительно эвакуируют детей: Минреинтеграции говорит о 4 населенных пунктах

Донецкая область. Фото: из открытых источников

"Участники Коордштаба единогласно поддержали проведение принудительной эвакуации детей с их родителями или другими законными представителями из отдельных населенных пунктов Донецкой области", – сообщает Минреинтеграции.

Отмечается, что в общем планируют эвакуировать 28 детей.

Минреинтеграции отмечает, что эвакуированных детей вместе с сопровождающими лицами обеспечат бесплатным пристанищем в более безопасных регионах, финансовой и гуманитарной помощью, психологической поддержкой и тому подобным. Эвакуация осуществляется бесплатно.

"Для предварительной записи необходимо позвонить на горячую линию Донецкой ОВА по вопросам проведения эвакуации по номеру: 0 800 408 911. Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или написать нам в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33", − отметили в министерстве.

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Источник: https://minre.gov.ua/2024/03/07/cherez-bezpekovu-sytuacziyu-u-chotyroh-naselenyh-punktah-donechchyny-zaprovadzheno-prymusovu-evakuacziyu-ditej/
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