Из Донецкой области принудительно эвакуируют детей: Минреинтеграции говорит о 4 населенных пунктах

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Кравцев Сергей
Из-за ситуации с безопасностью в четырех населенных пунктах Донецкой области ввели принудительную эвакуацию детей. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Донецкая область. Фото: из открытых источников
Отмечается, что в общем планируют эвакуировать 28 детей.
Минреинтеграции отмечает, что эвакуированных детей вместе с сопровождающими лицами обеспечат бесплатным пристанищем в более безопасных регионах, финансовой и гуманитарной помощью, психологической поддержкой и тому подобным. Эвакуация осуществляется бесплатно.
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