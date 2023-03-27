Из Авдеевки эвакуируют коммунальщиков, отключат мобильную связь: в чем причина

Из Авдеевки Донецкой области, где продолжаются активные боевые действия, будут эвакуированы работники коммунальных служб. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Facebook сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

Авдеевка. Фото: из открытых источников

Стоит отметить, что все больше оснований считать, что Авдеевка может превратиться во второй Бахмут. Именно на этом направлении идут самые ожесточенные бои. Россияне после серии безуспешных попыток полностью оккупировать Бахмут, бросили основные силы и ресурсы именно на это направление. Украинские защитники пока что держать оборону. Но с каждым днем это становится все сложнее и сложнее.

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"Жаль это признавать, но Авдеевка все больше становится похожей на местность из постапокалиптических фильмов или... на совершенно разрушенную рашистами Марьинку... Поэтому принято непростое решение об эвакуации из Авдеевки остальных наших героев – коммунальщиков, которые хоть как-то пытались поддерживать чистоту и жизнедеятельность города", – написал Виталий Барабаш.

По его словам, находиться в Авдеевке небезопасно. К тому же, отметил глава городской военной администрации, вскоре в городе не будет работать мобильная связь. На такой шаг власти пойдут вынужденно, потому как сегодня в городе остались в основном те граждане, которые ждут "русский мир" и сдают позиции ВСУ оккупантам, передавая координаты по телефону.

"Не будет возможности заряжать телефон, потому что пару дней — и некому будет обслуживать генераторы, запускать мобильную вышку", — заявил Барабаш.

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