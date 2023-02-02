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Италия сообщила, когда современная система ПВО Mamba заработает в Украине

Украина скоро сможет отражать баллистические ракеты России. Италия отправит современную систему ПВО SAMP/T.

сегодня, 18:51
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Автор:

Slava Kot

Итальянско-французская система противовоздушной обороны SAMP/T, которую также называют Mamba, заработает в Украине через две недели, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Telegraph.

Италия сообщила, когда современная система ПВО Mamba заработает в Украине

Система противовоздушной обороны SAMP/T (Mamba). Фото из открытых источников

Италия согласилась отправить Украине систему ПВО SAMP/T по призыву президента Зеленского, прозвучавшего в ноябре 2022 года. Особенностью системы является то, что она способна отслеживать десятки целей одновременно и попадать сразу по 10 из них. Также это единственная система противовоздушной обороны в Европе, способная обезвреживать баллистические ракеты.


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"Я считаю, что она заработает в течение семи-восьми недель", — сказал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Италия пришлет Украине ракетные установки, в то время как Франция согласилась поставлять сами ракеты для поражения российских ракет. Ранее эксперты сообщали, что у Украины нет средств ПВО против баллистических ракет Российской Федерации. Как утверждается, одна из таких ракет попала в многоэтажный жилой дом в Днепре, где погибли 46 человек, 80 ранены.

Портал "Комментарии" сообщал, что заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого об истребителях для Украины. По словам польского политика, его страна готова предоставить эти самолеты, однако это должно быть решено совместно с союзниками по НАТО.

Также "Комментарии" писали об оружии, которое может изменить баланс сил в Украине – это высокоточные ракеты GLSDB. С помощью этих ракет Украина сможет попадать на расстояние до 150 км, тогда как ракеты из пусковых установок HIMARS рассчитаны на расстояние до 70 км.



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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2023/02/02/ukraine-russia-war-live-putin-zelensky-kramatorsk-missile-strike/
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