Италия сообщила, когда современная система ПВО Mamba заработает в Украине

Итальянско-французская система противовоздушной обороны SAMP/T, которую также называют Mamba, заработает в Украине через две недели, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Telegraph.

Система противовоздушной обороны SAMP/T (Mamba). Фото из открытых источников

Италия согласилась отправить Украине систему ПВО SAMP/T по призыву президента Зеленского, прозвучавшего в ноябре 2022 года. Особенностью системы является то, что она способна отслеживать десятки целей одновременно и попадать сразу по 10 из них. Также это единственная система противовоздушной обороны в Европе, способная обезвреживать баллистические ракеты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Я считаю, что она заработает в течение семи-восьми недель", — сказал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Италия пришлет Украине ракетные установки, в то время как Франция согласилась поставлять сами ракеты для поражения российских ракет. Ранее эксперты сообщали, что у Украины нет средств ПВО против баллистических ракет Российской Федерации. Как утверждается, одна из таких ракет попала в многоэтажный жилой дом в Днепре, где погибли 46 человек, 80 ранены.

Портал "Комментарии" сообщал, что заявление премьер-министра Матеуша Моравецкого об истребителях для Украины. По словам польского политика, его страна готова предоставить эти самолеты, однако это должно быть решено совместно с союзниками по НАТО.

Также "Комментарии" писали об оружии, которое может изменить баланс сил в Украине – это высокоточные ракеты GLSDB. С помощью этих ракет Украина сможет попадать на расстояние до 150 км, тогда как ракеты из пусковых установок HIMARS рассчитаны на расстояние до 70 км.