ISW: у Кремля появились опасения по поводу Лукашенко – Кремль добивается больших уступок

Президенту России Владимиру Путину пришлось лично приезжать в Беларусь на встречу с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко, пот ому что Кремль боится, что Лукашенко начнет маневрировать. К тому же Москва хочет больших уступок от Минска. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Эксперты считают, что с увеличением давления на Беларусь Россия пытается добиться от Лукашенко полного согласия и повиновения. Таким образом Кремль делает все, чтобы не дать Лукашенко уклоняться от указаний из Кремля.

Российские военнослужащие, вероятно, будут управлять системами С-400, базирующимися в Беларуси.

Несмотря на развертывание в Беларуси российских танков, в институте пока не видят признаков наступления на Украину из РБ.

Решение Путина наградить лиц из своего окружения, которые даже не принимали непосредственного участия в боевых действиях, в отличие от визита Зеленского на передовую в Бахмуте, вызвало определенную критику среди российских националистических сил.

Бывший командир российских боевиков и критический голос в российском информационном пространстве Игорь Гиркин отметил, что Путин награждает "своих героев в Кремле", а не российских и марионеточных военнослужащих, участвующих в боевых действиях на передовой

Финансист ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин еще больше решил подорвать репутацию Путина (возможно, непреднамеренно — предполагают в ISW) в российском информационном пространстве, пытаясь повысить свой авторитет на фоне визита Зеленского в Бахмут.

В то же время Пригожин пытается легализовать ЧВК "Вагнер", лишить ее клейма "наемника" и вместо этого снова представить группу как легитимное военное формирование в России, которое поддерживает российские национальные интересы.

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