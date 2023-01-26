ISW: Россия готовится к "решающему" наступлению ВСУ в Луганской области

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Кравцев Сергей
Российские войска сейчас пытаются проводить ограниченные атаки на отдельных участках фронта, чтобы сковывать ВСУ и не давать им возможности усиливать свое давление в Луганской области, где украинская армия который месяц подряд навязывает свою инициативу противнику и постепенно отодвигает российские войска. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
Российские войска. Фото: Getty Images
Американские аналитики обращают внимание, что за последние несколько дней российские войска возобновили ограниченные наземные атаки на двух основных участках фронта — в центре Запорожской области и на западе Донецкой области.
Эти ограниченные атаки, в частности, продолжаются, поскольку темпы российских операций вокруг Бахмута, возглавляемых ЧВК "Вагнера" снижаются, что может говорить о кульминации боев за этот город.
Российские источники могут продвигать нарративы о российских наступательных операциях в центре Запорожья и на западе Донецкой области, чтобы скрыть провалы в Бахмуте.
Как воздействие информационного пространства, так и сами атаки могут быть направлены на то, чтобы отвлечь внимание от отсутствия успехов в Бахмуте и привлечь украинские силы в рассматриваемые районы.
Распределение российских войск вдоль линии фронта в Луганской области может свидетельствовать о подготовке к наступлению на этом участке, подкрепленному ограниченными атаками в других местах, чтобы отвлечь и рассредоточить украинские силы.
Наиболее вероятным направлением российских наступательных действий в Луганской области может быть линия Сватово-Кременная
Аналитики отмечают, что российские силы могут надеяться отбить критически важный участок в северной части Донецкой области вокруг Лимана и использовать линию Сватово-Кременная для дальнейших атак на западную часть Харьковской или северную часть Донецкой области.
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