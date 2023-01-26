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ISW: Россия готовится к "решающему" наступлению ВСУ в Луганской области

Аналитики ISW считают, что Россия попытается отвлечь ВСУ от наступления в Луганской области атаками в Донецкой и Запорожской областях

сегодня, 08:38 comments1312
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Автор:

Кравцев Сергей

Российские войска сейчас пытаются проводить ограниченные атаки на отдельных участках фронта, чтобы сковывать ВСУ и не давать им возможности усиливать свое давление в Луганской области, где украинская армия который месяц подряд навязывает свою инициативу противнику и постепенно отодвигает российские войска. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

ISW: Россия готовится к "решающему" наступлению ВСУ в Луганской области

Российские войска. Фото: Getty Images

Американские аналитики обращают внимание, что за последние несколько дней российские войска возобновили ограниченные наземные атаки на двух основных участках фронта — в центре Запорожской области и на западе Донецкой области.

"Масштабы и характер этих обстрелов свидетельствуют, что они скорее мешают атакам, направленным на то, чтобы отвлечь и прижать украинские силы к отдельным участкам фронта, чем согласованным усилиям по возобновлению наступательных операций для продвижения вперед на этих двух направлениях", — пишут эксперты.

Эти ограниченные атаки, в частности, продолжаются, поскольку темпы российских операций вокруг Бахмута, возглавляемых ЧВК "Вагнера" снижаются, что может говорить о кульминации боев за этот город.

"ЧВК "Вагнера" не выполнила своего обещания по захвату Бахмута и не смогла продвинуться дальше незначительных тактических успехов в Соледаре. Поэтому российское военное руководство, возможно, решило отказаться от приоритета операций вокруг Бахмута", — говорится в отчете.

Российские источники могут продвигать нарративы о российских наступательных операциях в центре Запорожья и на западе Донецкой области, чтобы скрыть провалы в Бахмуте.

Как воздействие информационного пространства, так и сами атаки могут быть направлены на то, чтобы отвлечь внимание от отсутствия успехов в Бахмуте и привлечь украинские силы в рассматриваемые районы.

Распределение российских войск вдоль линии фронта в Луганской области может свидетельствовать о подготовке к наступлению на этом участке, подкрепленному ограниченными атаками в других местах, чтобы отвлечь и рассредоточить украинские силы.

Наиболее вероятным направлением российских наступательных действий в Луганской области может быть линия Сватово-Кременная

Аналитики отмечают, что российские силы могут надеяться отбить критически важный участок в северной части Донецкой области вокруг Лимана и использовать линию Сватово-Кременная для дальнейших атак на западную часть Харьковской или северную часть Донецкой области.     

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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-january-25-2023
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