ISW: Путин хочет договариваться с Западом, чтобы убедить последних предать Украину

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Slava Kot
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
Президент России Владимир Путин хочет договориться о будущем Украины со странами Запада. Таким образом президент РФ ожидает предательства Запада и хочет начать мирные переговоры об окончании войны на своих условиях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на анализ Института изучения войны (ISW).
ISW анализирует речь Путина во время его визита в военный госпиталь в Московской области 1 января. Тогда российский диктатор заявил, что самым большим препятствием для окончания войны являются западные союзники Украины. Однако, по словам Путина, их риторика о помощи Украине начинает меняться, ведь они понимают, что не могут уничтожить Россию.
Институт изучения войны считает, что такие заявления Путина указывают на нежелание президента РФ вести переговоры с Украиной как независимым игроком на международной арене.
Кроме того, аналитики ISW предупреждают, что любое согласие Запада по переговорам о будущем Украины без участия Украины станет лишь "сигналом для России", чтобы продолжить агрессию на другие территории, которые по мнению Кремля находятся в сфере влияния РФ, в частности это касается Молдовы и Финляндии.
Также "Комментарии" писали, что Россия была близка к уничтожению первого HIMARS в Украине.
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