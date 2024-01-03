ISW: Путин хочет договариваться с Западом, чтобы убедить последних предать Украину

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин хочет договориться о будущем Украины со странами Запада. Таким образом президент РФ ожидает предательства Запада и хочет начать мирные переговоры об окончании войны на своих условиях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на анализ Института изучения войны (ISW).



ISW анализирует речь Путина во время его визита в военный госпиталь в Московской области 1 января. Тогда российский диктатор заявил, что самым большим препятствием для окончания войны являются западные союзники Украины. Однако, по словам Путина, их риторика о помощи Украине начинает меняться, ведь они понимают, что не могут уничтожить Россию.

"То, что Путин рассматривает свою войну в Украине как борьбу России против Запада, а не Украины, свидетельствует о том, что он не намерен вести переговоры с Украиной и ставит информационные условия, чтобы убедить Запад предать Украину путем переговоров", — утверждают аналитики ISW.

Институт изучения войны считает, что такие заявления Путина указывают на нежелание президента РФ вести переговоры с Украиной как независимым игроком на международной арене.

Кроме того, аналитики ISW предупреждают, что любое согласие Запада по переговорам о будущем Украины без участия Украины станет лишь "сигналом для России", чтобы продолжить агрессию на другие территории, которые по мнению Кремля находятся в сфере влияния РФ, в частности это касается Молдовы и Финляндии.

"Путин может расширить свои цели в Украине, включив противостояние с Западом, чтобы создать условия для постоянного наращивания военной силы и оправдать высокие потери на поле боя", — добавляют в ISW и объясняют, что Путин, понесший серьезные потери в войне и не получивший значительных территориальных успехов может создать новую идеологическую основу для продолжения войны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше призвали ответить Путину на понятном ему языке.

Также "Комментарии" писали, что Россия была близка к уничтожению первого HIMARS в Украине.