Истребители F-16 прибудут в Украину: Кулеба объяснил, что повлияет на решение

Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что американские истребители F-16 попадут в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Униан".



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Глава МИД Дмитрий Кулеба уверяет, что есть два фактора, которые повлияют на поставки самолетов F-16 в Украину.

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"F-16 будут. Это вопрос времени. Я думаю, что это будет зависеть от решения США и результатов контрнаступления", — сказал Дмитрий Кулеба в эфире программы "Завтрак с 1+1".

Кулеба отметил важность нескольких видов военной техники для украинской армии, среди которой также присутствуют американские истребители.

"Сейчас есть три приоритета – артиллерийские снаряды, бронетехника и F-16. Это очень важные истории, над которыми мы ежедневно работаем", – говорит Кулеба.

Украинский министр уверяет, что с помощью западных истребителей контрнаступление происходило быстрее и смогло бы "сохранить гораздо больше жизней наших солдат и гражданских, страдающих ракетными ударами".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский пилот с позывным Karaya объяснил, почему Украине нужны только истребители F-16. По его словам, самолеты Mirage 2000 и Eurofighter имеют хорошие характеристики, однако они стоят дорого, их количество невелико, что может вызвать проблемы с поставкой определенных деталей во время интенсивного использования истребителей.

Также "Комментарии" писали о том, на каком месте в списке потребностей Украины находятся западные истребители по мнению помощницы министра обороны по вопросам международной безопасности США Селесты Валландер.