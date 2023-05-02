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Истребители F-16 прибудут в Украину: Кулеба объяснил, что повлияет на решение

Результаты контрнаступления и решения США повлияют на поставки истребителей F-16 в Украину, считает Дмитрий Кулеба.

сегодня, 13:38
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Автор:

Slava Kot

Глава министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба уверен, что американские истребители F-16 попадут в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "Униан".

Истребители F-16 прибудут в Украину: Кулеба объяснил, что повлияет на решение

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Глава МИД Дмитрий Кулеба уверяет, что есть два фактора, которые повлияют на поставки самолетов F-16 в Украину.


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"F-16 будут. Это вопрос времени. Я думаю, что это будет зависеть от решения США и результатов контрнаступления", — сказал Дмитрий Кулеба в эфире программы "Завтрак с 1+1".

Кулеба отметил важность нескольких видов военной техники для украинской армии, среди которой также присутствуют американские истребители.

"Сейчас есть три приоритета – артиллерийские снаряды, бронетехника и F-16. Это очень важные истории, над которыми мы ежедневно работаем", – говорит Кулеба.

Украинский министр уверяет, что с помощью западных истребителей контрнаступление происходило быстрее и смогло бы "сохранить гораздо больше жизней наших солдат и гражданских, страдающих ракетными ударами".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский пилот с позывным Karaya объяснил, почему Украине нужны только истребители F-16. По его словам, самолеты Mirage 2000 и Eurofighter имеют хорошие характеристики, однако они стоят дорого, их количество невелико, что может вызвать проблемы с поставкой определенных деталей во время интенсивного использования истребителей.

Также "Комментарии" писали о том, на каком месте в списке потребностей Украины находятся западные истребители по мнению помощницы министра обороны по вопросам международной безопасности США Селесты Валландер.



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Источник: https://www.unian.ua/weapons/vinishchuvachi-dlya-ukrajini-kuleba-zrobiv-guchnu-zayavu-pro-f-16-12241404.html
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