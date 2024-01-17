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Историк рассказал, какую моральную победу может одержать Россия: как это остановить

Выезд украинцев за границу не только создает экономические проблемы, но и является геноцидом Украины, по мнению американского историка Тимоти Снайдера.

сегодня, 17:55
Автор:
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Slava Kot
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Профессор Йельского университета Тимоти Снайдер считает, что одна из целей России в войне – это уменьшить численность населения Украины и рассеять украинцев по всему миру. Таким образом Путин может одержать, по словам Снайдера, "моральную победу для России". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Укринформ.

Историк рассказал, какую моральную победу может одержать Россия: как это остановить

Американский историк Тимоти Снайдер. Фото из открытых источников

Тимоти Снайдер принял участие на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где выступил на сессии "Горизонты Украины". В ходе речи американский историк указал, что Россия хочет своей военной агрессией сделать население Украины меньше.

"Если цель войны России — сделать украинское население как можно меньше... то миллионы уезжающих из страны и не возвращающихся украинцев — это также и военная, и, так сказать, моральная победа для России", — сказал Снайдер.

Историк считает, что после российского нападения многие украинские профессионалы и способные специалисты в разных сферах оказались за рубежом.

"Миллионы из них сейчас находятся в странах ЕС, и Украине нужно, чтобы именно эти люди вернулись. Это не просто экономический вопрос. Это проблема… геноцида", — подчеркнул Тимоти Снайдер.

Профессор Йельского университета добавляет, что страны, принявшие беженцев, должны создать определенные механизмы, которые позволили бы украинцам вернуться домой. По словам Снайдера, это не произойдет само по себе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Польше ожидают новую волну беженцев из Украины. По словам польских чиновников, это может произойти в случае усиления российской агрессии.

Также "Комментарии" писали об оппозиционном политике из Германии, который назвал выплаты для украинских беженцев ошибкой.



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Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3814373-akso-miljoni-bizenciv-ne-povernutsa-v-ukrainu-ce-bude-moralnou-peremogou-rosii-snajder.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 18:28

Ніхто не повернеться в країну без перспективи. Переселяйте Ізраїль - і арабам дасте спокій і тут їм місця вистачить. Україна все-одно вже - всьо.


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