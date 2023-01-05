Исторический «союзник» России готовит нападение на нее. Когда ударят по РФ

Владимир Путин планировал использовать исторического союзника России против войны в Украине и для шантажа Европы. Тем не менее в этом году мороз пришел на территорию России, тогда как на европейском континенте наблюдается аномальное тепло. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на службу прогнозов Meteologix.

Военные зимой. Фото из открытых источников

В истории России мороз несколько раз спасал страну от поражений. В начале 19 века Наполеон захватил часть империи, однако одним из главных факторов ухода оказался мороз, к которому французская армия не была готова. Подобная ситуация произошла и во время Второй мировой войны, когда Гитлер двигался в сторону Москвы.

В этот раз Путин хотел использовать своего исторического союзника снова. Россия использует массовые ракетные удары по критической энергетической инфраструктуре, чтобы заставить население Украины замерзнуть и начать протестовать против власти, однако украинцев это только объединило в ненависти к Путину.

Россия планировала шантажировать Европу перекрытием газа, чтобы европейские лидеры шли на уступки, сняли санкции или прекратили поставлять оружие Украине. Один из российских пропагандистских каналов даже снял ролик о том, как замерзает Европа.

План Путина не только не сработал, а его союзник сам нанесет удар по России. В Европе наблюдают аномально теплые температуры для января, а на Россию надвигаются одни из самых больших морозов. Температура опустится до 40 градусов ниже нуля, что в этом веке не наблюдалось на территории Москвы. По данным Meteologix самые большие холода ударят по России в период с 6 по 9 января. Украина холодный циклон почти не заденет, температура будет держаться средних зимних показателей и не превысит -14 гарусов по Цельсию.





Ранее портал "Комментарии" сообщал, что французский экономист назвал страну, которая извлекает выгоду от войны в Украине.

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