Исследователи идентифицировали россиянина, хваставшегося разбомбленными домами украинцев (ФОТО)

Как передает портал "Комментарии", OSINT-исследователи идентифицировали личность еще одного российского захватчика, который участвовал в убийствах украинцев. На фото он с гордостью позирует на фоне разбитых многоэтажек, где еще год назад мирной жизнью жили гражданские. Рядом нет ни единого военного обьекта.

Российский оккупант Максим Марченков

Как пишут ОSINT-Бджоли, оккупанта зовут Максим Марченков 1988 года рождения. В мирной жизни убийца подрабатывал в Москве крановщиком, но денег, чтобы обеспечить семью, похоже не хватало. Поэтому он и посчитал видимо, что убивать мирных и этим потом хвастаться — неплохой заработок, за которые еще и будет благодарен путинский режим.

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В базе должников на Марченкову висит более 800 тысяч рублей. Оккупант имеет жену и четверых детей. Утверждается, что россиянин добровольно отправился на фронт убивать украинцев.

Эксперты без особых проблем нашли контакты Максима Марченкова в Whatsapp и Telegram.

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