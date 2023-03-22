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Исследователи идентифицировали россиянина, хваставшегося разбомбленными домами украинцев (ФОТО)

Россиянин добровольно отправился на фронт убивать украинцев

сегодня, 17:30
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Автор:

Кравцев Сергей

Как передает портал "Комментарии", OSINT-исследователи идентифицировали личность еще одного российского захватчика, который участвовал в убийствах украинцев. На фото он с гордостью позирует на фоне разбитых многоэтажек, где еще год назад мирной жизнью жили гражданские. Рядом нет ни единого военного обьекта.

Исследователи идентифицировали россиянина, хваставшегося разбомбленными домами украинцев (ФОТО)

Российский оккупант Максим Марченков

Как пишут ОSINT-Бджоли, оккупанта зовут Максим Марченков 1988 года рождения. В мирной жизни убийца подрабатывал в Москве крановщиком, но денег, чтобы обеспечить семью, похоже не хватало. Поэтому он и посчитал видимо, что убивать мирных и этим потом хвастаться — неплохой заработок, за которые еще и будет благодарен путинский режим.


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В базе должников на Марченкову висит более 800 тысяч рублей. Оккупант имеет жену и четверых детей. Утверждается, что россиянин добровольно отправился на фронт убивать украинцев.

Эксперты без особых проблем нашли контакты Максима Марченкова в Whatsapp и Telegram.

Читайте также на портале "Комментарии" — в традиционном вечернем обращении президент Украины Владимир Зеленский сделал акценты на прошлогодних победах над российским агрессором и подчеркнул, что из Крыма уже началась "миграция самых дальновидных крыс государства-террориста". Тем временем в Крыму участилась "бавовна". Вчера гремело в Джанкое, сегодня – в Севастополе. Каковы перспективы освобождения полуострова? Действительно ли в РФ уже зреет понимание, что Крым ей – не удержать? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Россия отправила на фронт одни из старейших танков: как они выглядят.

Исследователи идентифицировали россиянина, хваставшегося разбомбленными домами украинцев (ФОТО) - фото 2




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Источник: https://t.me/osintbees/4343
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