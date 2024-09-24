Используют как приманку: военный рассказал о новой тактике россиян

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Slava Kot
Армия РФ использует часть своего личного состава как приманку для определения позиций украинских сил — они бросают солдат в "мясной штурм" и ждут, пока ВСУ откроет по ним огонь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление представителя ОТУ "Харьков" Виталия Саранцева.
Украинский военный. Фото: ukraina.info
Спикер оперативно-тактической группировки Харьков Виталий Саранцев в эфире национального телемарафона рассказал о тактике россиян, которая помогает разоблачить огневые позиции украинских сил. По его словам, россияне больше ценят военную технику, чем личный состав, которым охотно рискуют на войне в Украине, в частности, на Харьковском направлении армия РФ потеряла более 16 тысяч солдат.
По словам Саранцева, самой горячей точкой на Харьковском направлении остается Волчанск. Армия РФ пытается расширить зону контроля и активно обстреливает город из РСЗО или тяжелых огнеметных систем. Несмотря на это, по словам военного, россияне также наносят удар по своим.
Саранцев добавил, что, несмотря на попытки врага продвинуться дальше, ему это не удается, а ВСУ учитывает все имеющиеся средства и возможности противника.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, когда на войне наступит переломный момент и какие признаки этого.
Также "Комментарии" писали о том, что Украина начала новый этап войны против России.
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