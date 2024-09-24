Используют как приманку: военный рассказал о новой тактике россиян

Армия РФ использует часть своего личного состава как приманку для определения позиций украинских сил — они бросают солдат в "мясной штурм" и ждут, пока ВСУ откроет по ним огонь. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление представителя ОТУ "Харьков" Виталия Саранцева.



Украинский военный. Фото: ukraina.info

Спикер оперативно-тактической группировки Харьков Виталий Саранцев в эфире национального телемарафона рассказал о тактике россиян, которая помогает разоблачить огневые позиции украинских сил. По его словам, россияне больше ценят военную технику, чем личный состав, которым охотно рискуют на войне в Украине, в частности, на Харьковском направлении армия РФ потеряла более 16 тысяч солдат.

"Враг не считается со своими потерями. Враг предпочитает сохранить технику и вооружение, чем беречь свой личный состав. Людей отправляют на штурмовые действия, используя их в качестве приманки, чтобы по ним начинали отрабатывать Силы обороны. Таким образом они пытаются выведать нашу систему огня и наносить огонь", — говорит военный и добавляет, что российские штурмовики "стопроцентно гибнут" от поражений ВСУ.

По словам Саранцева, самой горячей точкой на Харьковском направлении остается Волчанск. Армия РФ пытается расширить зону контроля и активно обстреливает город из РСЗО или тяжелых огнеметных систем. Несмотря на это, по словам военного, россияне также наносят удар по своим.

""Дружеский огонь" свидетельствует о том, что противник находится в состоянии отчаяния или максимальной злобы и имеет задачу продвинуться в свое подразделение, которое продолжает быть заблокированным на агрегатном заводе", — рассказал спикер ОТУ "Харьков".

Саранцев добавил, что, несмотря на попытки врага продвинуться дальше, ему это не удается, а ВСУ учитывает все имеющиеся средства и возможности противника.

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