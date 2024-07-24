Интриги больше нет: Сырский знает точную дату поставки F-16 в Украину

Как передает портал "Комментарии", в последнее время в медиапространстве активно обсуждается, когда именно западные истребители прибудут в Украину. Четкий ответ на этот вопрос не дают ни украинские власти, ни западные партнеры, уверяя лишь, что этим летом обещанные самолеты точно появятся в украинском небе. Говоря о сроках поставок самолетов в Украину главком ВСУ Александр Сырский сказал, что он знает дату, когда в Украине появятся F-16, но по понятным причинам не может об этом сказать публично.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Главнокомандующий ВСУ отметил, что западные истребители F-16 помогут нашим защитникам, однако у них будут некоторые ограничения на фронте. Это уже оговорено с партнерами.

По словам Александра Сырского, самолёты F-16 усилят противовоздушную оборону Украины. Они позволят Киеву эффективнее противодействовать российским крылатым ракетам и метко поражать наземные цели.

Однако, подчеркнул Сырский, есть пределы возможностей F-16. Им придется оставаться "за 40 км или более" от линии фронта из-за риска, что Москва их уничтожит.

Читайте также на портале "Комментарии" — Александр Сырский заявил, что страна-агрессор намерена до конца года увеличить численность войск в Украине до 690 тысяч. Уже сейчас у оккупантов преимущество в технике и средствах.

Главком ВСУ отметил, через два с половиной года с начала полномасштабного вторжения у россиян все еще есть большие ресурсы.

По словам Сырского, у России в начале вторжения было 100 тысяч солдат. Это количество возросло до 520 тысяч, а к концу года РФ хочет увеличить численность войск до 690 тысяч.

"Когда дело доходит до оборудования, то здесь соотношение 1:2 или 1:3 в их пользу", — сказал главком ВСУ.

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