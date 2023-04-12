Инструкторы Вооруженных сил Литвы будут учить украинских военных в Германии

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Белоокая Ира
Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Литвы. Многонациональная программа обучения продлится до 15 мая. Первая группа инструкторов-пехотинцев из Литвы уже отправилась в Германию.
Литовские военные инструкторы будут делиться с украинской армией опытом в Германии
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Литовские пехотинцы надеются не только поделиться опытом, но и получить новые знания для себя, добавляет офицер Скерстонас.
Во время миссии военные из Украины пройдут обучение по базовому управлению оружием, инженерную и медицинскую подготовку и коллективные тренировки на разных уровнях, которые будут касаться наступательных и оборонных операций в населенных и лесных районах.
Главная цель миссии – укрепление военных возможностей ВСУ для обороны государства и защита гражданского населения.
Речь шла на портале "Комментарии" и о том, что в феврале-марте этого года в Украине было 50 бойцов сил специального назначения Великобритании. По информации британской The Guardian, об этом свидетельствует один из "слитых" в сеть секретных документов Пентагона с грифом "совершенно секретно". В документе упоминается, что в Украине действуют силы специального назначения нескольких стран, формально не участвующих в войне.
Напомним, "Комментарии" писали о потерях ВСУ на фронте и подготовке подкрепления: что пишет Washingtonpost Украине для освобождения временно оккупированных территорий нужно много воинов, обученных и мотивированных.
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