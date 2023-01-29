Институт изучения войны назвал место, откуда Россия начнет наступление

Кремль хочет помешать Украине возобновить инициативу в войне и готовит наступление на Донбасс. Ключевыми областями для атаки россиян будут Донецкая и Луганская области. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Россия готовится к большому наступлению. Фото из открытых источников

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 22 декабря сообщил, что основной целью россиян станет выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. По мнению военных аналитиков, россияне используют Лиман как отправную точку для своего наступления и одновременно атаковать Бахмут. Таким образом, в ISW прогнозируют наступление российских войск на западе Луганщины.

"Россияне намерены провести несколько этапов наступательных действий, кульминацией которых станет обеспечение безопасности границ Донецкой и Луганской областей", – пишут военные аналитики.

Чтобы отвлечь внимание украинских военных, россияне будут атаковать другие линии фронта.

"Локализованные атаки на Угледар и населенные пункты Донецкой и Запорожской областей, цель рассредоточить украинские войска и создать условия для наступления России на западе Луганской области", — пишут в Институте изучения войны.

ISW считает, что этот этап российской наступательной кампании продлится около 6-12 месяцев.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что слова генерального секретаря Европейской службы внешних действий ЕС Стефано Саннино, по мнению которого, Россия перевела войну на другой этап, поэтому Запад должен поставлять танки в Украину.

Также "Комментарии" писали о реакции жителей Москвы на поставку западных танков в Украину. Соответствующее видео было снято журналистами DW.

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