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Иностранных СМИ пускают на передовую теперь только с разрешения Залужного: в чем причина

По информации СМИ, иностранным журналистам почти полностью запретили поездки на линию фронта по Украине

сегодня, 13:35
Автор:
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Кравцев Сергей
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Теперь поездки на фронт для представителей иностранных масс-медиа практически табу. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет швейцарское издание "Le Temps".

Иностранных СМИ пускают на передовую теперь только с разрешения Залужного: в чем причина

Пресса. Фото из открытых источников

В материале говорится, что пускают на фронт только по письменному разрешению главкома ВСУ Валерия Залужного. В статье это связывают с материалами о "не столь быстром контрнаступлении" и о разочаровании союзников темпами продвижения украинских войск.


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В статье отмечается, украинское командование считает, что в сюжетах непосредственно с фронта враг может получать военную информацию: типы боеприпасов, местоположения конкретных частей и так далее. Накануне Минобороны заявило, что из-за публикаций о перемещении 82-й бригады на Запорожском направлении – за сутки по бойцам было нанесено 5 авиаударов. Эту новость первыми осветили американский Forbes и немецкий Bild.

Читайте также на портале "Комментарии" - Украина продолжает медленно, но верно выгрызать у российской оккупационной армии свои территории. А противник продолжает террористические удары ракетами и дронами по мирным городам. Между тем, Германия не спешит передавать нам ракеты Taurus, а одна из главных стран-союзниц Украины – Польша – якобы чувствует усталость от войны. Войны, которая, по данным ряда аналитиков, может продлиться и в следующем году. На фоне этого уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предупреждает Запад об опасности расширения российской агрессии. Что и почему происходит сейчас на военном, политико-дипломатическом и информационном фронте? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – почему так и не произошло прорыва ВСУ на фронте – что станет первым сигналом завершения войны.




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