Индия увидела приближение мира в Украине: что заявили в Нью-Дели

Индия выразила поддержку предстоящей встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске. Планируемый на 15 августа саммит Нью-Дели рассматривает как многообещающий шаг к окончанию войны в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении МИД Индии.

Нарендра Моди. Фото: из открытых источников

"Индия приветствует понимание, достигнутое между Соединенными Штатами и Российской Федерацией по поводу встречи на Аляске 15 августа 2025 года. Эта встреча дает надежду на прекращение продолжающегося конфликта в Украине и открывает перспективы для мира. Как неоднократно заявлял премьер-министр Нарендра Моди, это не эра войны", — говорится в сообщении.

Встреча на Аляске состоится на фоне роста напряженности в отношениях между США и Индией. Трамп недавно ввел 50% пошлины на индийские товары, обвинив страну в поддержке "военной машины Москвы" из-за закупки российской нефти.

