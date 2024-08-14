У российских захватчиков есть силы и способность продолжать наступление на востоке Украины, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник.

РФ продолжает наступление на Донбассе. Фото из открытых источников

"Основные резервы, судя по всему, оккупанты перебросили на другие направления, поскольку, по сообщениям российских пропагандистов, на Покровском направлении они штурмуют последними солдатами. Но мы отступаем, потому что у нас еще более уничтоженные подразделения, в которых мало и людей, и техники. Конечно, есть БПЛА, но война без пехоты не выигрывается", – отметил Николай Мельник.

В то же время, сообщил офицер ВСУ, россияне сумели на большинству направлений остановить украинское наступление в Курской области.

"Сейчас оккупанты продолжают сосредоточивать силы и средства для контрнаступательных действий. Могу посоветовать нашим родителям-командирам осторожнее использовать имеющийся ресурс. Фактора внезапности больше нет. Дальнейшее продвижение в лоб по дорогам приводит к чрезмерным потерям при отсутствии результатов", — подчеркнул он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" сообщил, что захваченные в плен российские военные выразили желание воевать на стороне Украины в российских добровольческих группировках. По его словам, российские добровольцы должны пройти проверки, чтобы попасть в ряды украинских сил.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что не секрет, что для Кремля украинцы не являются приоритетом, а потому гуманитарная помощь на временно оккупированных территориях имеет функцию шантажа и подкупа лояльности населения. В то же время, потребности этнических россиян имеют большую приоритетность, поскольку в Кремле прекрасно понимают, что оккупированные территории – не Россия. Следовательно, отметили в Центре сопротивления, все гуманитарные грузы были перенаправлены на Курщину. Соответствующее решение Кремль объясняет якобы инициативой населения оккупированных территорий, а местным жителям отказывают в выдаче помощи. Зато их кормят обещаниями.

