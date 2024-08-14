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Марьян Ощановский
У российских захватчиков есть силы и способность продолжать наступление на востоке Украины, рассказал офицер ВСУ Николай Мельник.
РФ продолжает наступление на Донбассе. Фото из открытых источников
В то же время, сообщил офицер ВСУ, россияне сумели на большинству направлений остановить украинское наступление в Курской области.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс" сообщил, что захваченные в плен российские военные выразили желание воевать на стороне Украины в российских добровольческих группировках. По его словам, российские добровольцы должны пройти проверки, чтобы попасть в ряды украинских сил.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что не секрет, что для Кремля украинцы не являются приоритетом, а потому гуманитарная помощь на временно оккупированных территориях имеет функцию шантажа и подкупа лояльности населения. В то же время, потребности этнических россиян имеют большую приоритетность, поскольку в Кремле прекрасно понимают, что оккупированные территории – не Россия. Следовательно, отметили в Центре сопротивления, все гуманитарные грузы были перенаправлены на Курщину. Соответствующее решение Кремль объясняет якобы инициативой населения оккупированных территорий, а местным жителям отказывают в выдаче помощи. Зато их кормят обещаниями.
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