Имеет ли возможность Украина восстановить государственные границы 1991 года: ответ Госдепа

Украина уже имеет все возможности для того, чтобы деоккупировать временно захваченные Россией территории и восстановить границы 1991 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделал спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

ВСУ. Фото: из открытых источников

В Вашингтоне подчеркнули, у Украины есть законное право и возможности на восстановления собственных границ, в том числе на возврат оккупированного полуострова Крым.

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"Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности", — сказал спикер Госдепа в ответ на вопрос, направлена ли поддержка США на восстановление Украиной границ 1991 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — обеспечение Украины истребителями F-16 – приоритет для США, а реализация начнется в ближайшие месяцы, заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер. При этом он уточнил, что США "прояснили украинцам, что не поощряют" атаки за пределами украинских границ. В то же время, уверяет Миллер, Украина имеет право решать, как она хочет проводить военные операции, ведь войну начала Россия, которая и является агрессором. В свою очередь, министр ВВС США Фрэнк Кендалл отмечает, что пройдет, по меньшей мере, несколько месяцев, прежде чем Украина получит возможность задействовать F-16 в войне против России. Что можно сказать о поведении Запада в последнее время в ракурсе российско-украинской войны? Какие ожидания на обозримое будущее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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