logo

BTC/USD

27163.40

ETH/USD

1847.92

LTC/USD

89.85

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

40.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Имеет ли возможность Украина восстановить государственные границы 1991 года: ответ Госдепа
commentss НОВОСТИ Все новости

Имеет ли возможность Украина восстановить государственные границы 1991 года: ответ Госдепа

В Госдепе США заявили, что Украине по силам восстановить государственные границы 1991 года

26 мая 2023, 07:10 comments5474
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Украина уже имеет все возможности для того, чтобы деоккупировать временно захваченные Россией территории и восстановить границы 1991 года. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в ходе брифинга сделал спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Имеет ли возможность Украина восстановить государственные границы 1991 года: ответ Госдепа

ВСУ. Фото: из открытых источников

В Вашингтоне подчеркнули, у Украины есть законное право и возможности на восстановления собственных границ, в том числе на возврат оккупированного полуострова Крым.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Мы поддерживаем Украину в защите ее суверенитета и территориальной целостности", — сказал спикер Госдепа в ответ на вопрос, направлена ли поддержка США на восстановление Украиной границ 1991 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — обеспечение Украины истребителями F-16 – приоритет для США, а реализация начнется в ближайшие месяцы, заявил представитель Госдепа Мэттью Миллер. При этом он уточнил, что США "прояснили украинцам, что не поощряют" атаки за пределами украинских границ. В то же время, уверяет Миллер, Украина имеет право решать, как она хочет проводить военные операции, ведь войну начала Россия, которая и является агрессором. В свою очередь, министр ВВС США Фрэнк Кендалл отмечает, что пройдет, по меньшей мере, несколько месяцев, прежде чем Украина получит возможность задействовать F-16 в войне против России. Что можно сказать о поведении Запада в последнее время в ракурсе российско-украинской войны? Какие ожидания на обозримое будущее? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – появляется всё больше т.н. "мирных инициатив", якобы способных положить конец российско-украинской войне. Вслед за представителями Европы, Азии, Европы, Латинской Америки, Ватикана в игру вступает Африка, посланцы которой собираются в Киев и Москву. К чему это всё может привести? Как нам на это реагировать? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CK-tw08Q5nY
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!