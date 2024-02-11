Илон Маск поддержал идею, что Украина проиграет войну: какую судьбу бизнесмен предсказывает Крыму

Американский миллиардер Илон Маск согласился с комментариями, что новая помощь Украине более чем на 60 млрд долларов от США не поможет выиграть войну, а Крым и другие временно оккупированные территории останутся под контролем России.



Илон Маск. Фото из открытых источников

Пользователь Wall Street Silver опубликовал сообщение в социальной сети X, в котором заявил, что новая помощь от США затянет войну и погубит еще 100 тыс. украинцев. По его словам, США и Европа проиграли войну, а лидеры стран должны признать, что Россия и дальше будет контролировать Крым и оккупированные территории на востоке Украины.

Маск, часто комментирующий подобные сообщения согласился с такими заявлениями.

"Это правда. Вопрос лишь в том, сколько детей умрет до того времени, когда это будет признано", — заявил Илон Маск.

Напомним, что в декабре Маск также согласился, что "Украина навсегда потеряла Крым, Донецк, Луганск, большую часть Херсона и Запорожья". По мнению Маска, Украине нужно идти на мирные переговоры, чтобы сохранить остальные территории.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск прилетел в Польшу, где выступил на симпозиуме противодействия антисемитизму и посетил бывший нацистский концлагерь Аушвиц. Таким образом, Маск хочет показать свою приязнь к Израилю после того, как попал в скандал, когда согласился в соцсети со словами, что еврейские общины пропагандируют "антибелую ненависть".

Также "Комментарии" писали, что Илон Маск сделал тревожный прогноз на 2024 год. По словам генерального директора Tesla и SpaceX, этот год может быть еще более безумным, чем несколько прошлых, в которых была пандемия коронавируса и начались войны в Украине и на Ближнем Востоке.