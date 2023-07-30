Илон Маск отклонил просьбу украинских военных: Пентагон принял позитивное решение для ВСУ

Американский бизнесмен Илон Маск. Фото из открытых источников

Американский миллиардер Илон Маск отказал украинской армии включить интернет-связь Starlink в районе Крыма, что повлияло на украинскую стратегию боя. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NY Times.

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В начале марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли провели телефонный разговор, в котором поднимали вопросы систем ПВО, обменялись данными разведки и затронули тему интернет-связи Starlink.

Залужный подчеркивал, что некоторые решения в украинской стратегии боя зависели от наличия стабильного интернета, который могла предоставить компания Илона Маска, поэтому Украина стремилась обеспечить постоянный доступ к Starlink и решить вопрос оплаты услуг. Залужный также спросил у американского генерала оценку позиции Илона Маска, ведь у бизнесмена "туманная политика" в отношении Украины, однако военный США не дал ответа.

По данным NY Times опасения Залужного сбылись, ведь Илон Маск отказал украинской армии включить Starlink вблизи Крыма, что повлияло на стратегию боя. Кроме того, американский бизнесмен несколько раз ограничивал доступ к Starlink Украине в период войны.

Украинские чиновники общались с другими интернет-провайдерами по поводу подобных услуг, однако ни один из них не способен конкурировать с технологиями Илона Маска. А министр цифровых технологий Украины Михаил Федоров описал систему Starlink как "кровь всей нашей коммуникационной инфраструктуры".

Как утверждает NY Times, Пентагон отреагировал на такие действия Маска и закупит для Украины терминалы Starlink, которые американский бизнесмен не сможет отключить.



Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Маск в очередной раз показал свою позицию по поводу войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о критической реакции Маска на новые поставки оружия для Украины от США.