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Игнат сообщил, почему новые российские ракеты Х-35 представляют угрозу для Украины

ВСУ объяснили в чем сложность сбивания российской противокорабельной ракеты Х-35, системы которых разместили вблизи украинской границы.

сегодня, 18:48
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Автор:

Slava Kot

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат указывает, что противокорабельные ракеты Х-35 ракетного комплекса "Бал", которые Россия разместила в Брянской области, будет труднее сбивать чем "Калибры" и Х-101. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Главком".

Игнат сообщил, почему новые российские ракеты Х-35 представляют угрозу для Украины

Противокорабельная ракета Х-35. Фото из открытых источников

Юрий Игнат указывает, что российские военные перенесли ближе к украинской границе ракетный комплекс "Бал". Таким образом, Украина получила очередную угрозу со стороны Россию, ведь эта система использует ракеты Х-35, которые Силы противовоздушной обороны способны сбивать, однако по словам спикера Воздушных сил это делать сложнее.


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"Ракета этого комплекса имеет боевую часть до 150 кг, что меньше, чем у "Калибров" и Х-101. Сама ракета меньше, из-за чего ее труднее обнаружить. Она предназначена лететь над водой и может прижиматься ниже к земле", — рассказал Игнатий.

Спикер Воздушных сил ВСУ указывает, что украинским войскам уже удавалось сбивать ракеты Х-35. Россия нанесла ими атаки с акваторий черного моря по Николаевской и Одесской областях.

"У противника есть дефицит ракетного вооружения – крылатых и баллистических ракет. Именно поэтому такие вещи как противокорабельные комплексы появляются на севере, где нет моря", — сообщает Юрий Игнат.

Система "Бал" – это российский береговой мобильный ракетный комплекс, использующий противокорабельную ракету Х-35. Его главное предназначение сбивать контроль территориальных вод. Дальность поражения ракеты Х-35 составляет 120 км, более современная версия Х-35У способна достигать цели на расстоянии 260 км. Скорость полета ракеты достигает около 1000 км.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия увеличила количество боевых дельфинов для обороны Севастополя.

Также "Комментарии" писали, что военнослужащий РФ расстрелял свой взвод под Бахмутом.



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Источник: https://glavcom.ua/country/incidents/chomu-raketi-jaki-okupanti-stjahnuli-na-brjanshchinu-bude-vazhko-zbiti-rozjasnennja-povitrjanikh-sil-934794.html
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