Игнат рассказал, почему производство «шахедов» в России – это отвлечение внимания от Ирана

Россия производит дроны-камикадзе Shahed на своей территории для того, чтобы отвлечь внимание от Ирана. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

Спикер рассказал, что довольно часто удается сбить беспилотник, но при этом он не получает особых повреждений. Тогда уцелевшую его часть доставляют в специальные центры, где скрупулёзно исследуют, изучают, изменилось ли что-то в самой начинке БПЛА. Изучается, какие запчасти в беспилотнике российские, иранские, американские, европейские.

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Юрий Игнат считает, то, что страна-агрессор производит дроны у себя – это просто отвлечение внимания от Ирана.

"Мол, у нас есть свое производство, а "Иран здесь ни при чем". Иран, который с самого начала поставки этих БПЛА и когда они появились в небе ни разу не признал, что дает России эти беспилотники", — заявил спикер Воздушных сил ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — война дронов в августе явно вышла на новый уровень. Со стороны россиян мы видим привычные налеты с использованием разного вида БПЛА, но с традиционным упором на "Шахеды". Со стороны Украины же были атаки морскими дронами по российском десантному кораблю "Оленегорский горняк" и подсанкционному нефтяному танкеру страны-агрессора SIG. Практически каждый день появляются новые данные об атаках с помощью беспилотников временно оккупированного Крыма. Всё чаще БПЛА залетают в Москву и Подмосковье. О чем говорит наращивание именно этой компоненты войны? Как ситуация с атаками дронов может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — стало известно, какая страна в Европе решила заказать у Ирана тысячи шахедов.



