logo

BTC/USD

26434.19

ETH/USD

1685.01

LTC/USD

65.26

USD/UAH

37.95

EUR/UAH

41.75

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Игнат рассказал, почему производство «шахедов» в России – это отвлечение внимания от Ирана
commentss НОВОСТИ Все новости

Игнат рассказал, почему производство «шахедов» в России – это отвлечение внимания от Ирана

России важно отвести подозрения от Ирана, считает спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат

сегодня, 10:15
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Россия производит дроны-камикадзе Shahed на своей территории для того, чтобы отвлечь внимание от Ирана. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Игнат рассказал, почему производство «шахедов» в России – это отвлечение внимания от Ирана

Дроны-камикадзе. Фото: из открытых источников

Спикер рассказал, что довольно часто удается сбить беспилотник, но при этом он не получает особых повреждений. Тогда уцелевшую его часть доставляют в специальные центры, где скрупулёзно исследуют, изучают, изменилось ли что-то в самой начинке БПЛА. Изучается, какие запчасти в беспилотнике российские, иранские, американские, европейские. 


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Юрий Игнат считает, то, что страна-агрессор производит дроны у себя – это просто отвлечение внимания от Ирана.

"Мол, у нас есть свое производство, а "Иран здесь ни при чем". Иран, который с самого начала поставки этих БПЛА и когда они появились в небе ни разу не признал, что дает России эти беспилотники", — заявил спикер Воздушных сил ВСУ.

Читайте также на портале "Комментарии" — война дронов в августе явно вышла на новый уровень. Со стороны россиян мы видим привычные налеты с использованием разного вида БПЛА, но с традиционным упором на "Шахеды". Со стороны Украины же были атаки морскими дронами по российском десантному кораблю "Оленегорский горняк" и подсанкционному нефтяному танкеру страны-агрессора SIG. Практически каждый день появляются новые данные об атаках с помощью беспилотников временно оккупированного Крыма. Всё чаще БПЛА залетают в Москву и Подмосковье. О чем говорит наращивание именно этой компоненты войны? Как ситуация с атаками дронов может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало — стало известно, какая страна в Европе решила заказать у Ирана тысячи шахедов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!