Игнат рассказал, что заставило нервничать россиян

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что опубликованные фотографии, содержащие изображения истребителя F-16 с украинскими опознавательными знаками, заставили россиян нервничать. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Игната в эфире телемарафона.
Юрий Игнат об истребителях F-16. Фото из открытых источников
Юрий Игнат объяснил, что как только боевые самолеты F-16 попадут в Украину, они сразу станут основными целями для российской армии.
Спикер Воздушных сил отреагировал на опубликованные фото с украинскими истребителями, которые, по словам Игната, заставили нервничать россиян.
Фото предоставлены пилотом ПС ВСУ на позывной Фантом. Голос Америки
Напомним, что издание "Голос Америки" опубликовало интервью с пилотом ВС ВСУ, проиллюстрированным фотографией истребителя F-16 с украинскими опознавательными знаками.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, могут ли иностранные пилоты F-16 воевать на стороне Украины.
Также "Комментарии" писали о первых целях Украины для западных истребителей. По словам одного из самых смертоносных пилотов США, украинцы должны "вымести" с неба российские истребители МиГи и Су.
Обсуждения
Новости