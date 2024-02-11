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Игнат рассказал, что заставило нервничать россиян

Россияне раздраженно отреагировали на фото истребителя F-16 с украинским гербом и другой маркировкой Украины.

сегодня, 12:22
Автор:
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Slava Kot
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Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что опубликованные фотографии, содержащие изображения истребителя F-16 с украинскими опознавательными знаками, заставили россиян нервничать. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Игната в эфире телемарафона.

Игнат рассказал, что заставило нервничать россиян

Юрий Игнат об истребителях F-16. Фото из открытых источников

Юрий Игнат объяснил, что как только боевые самолеты F-16 попадут в Украину, они сразу станут основными целями для российской армии.

"Безусловно, F-16, если придет в Украину, станет лакомой целью для оккупантов. Поэтому должны сделать все, чтобы готовящаяся инфраструктура, поверьте, была адаптирована. Потому что сделать капитальной ее это не очень простой процесс. И особенно, когда мы находимся под ежедневными обстрелами", — подчеркнул Игнат.

Спикер Воздушных сил отреагировал на опубликованные фото с украинскими истребителями, которые, по словам Игната, заставили нервничать россиян.

"Интервью вы видели, нашего Фантома, и фото такое интересное сделал со знаками. Здесь обсуждают, настоящие они или нет. Давайте посмотрим, что, и мы уже видели, что русские говорят, пусть немного понервничают", — сказал Игнат.

Игнат рассказал, что заставило нервничать россиян - фото 2

Фото предоставлены пилотом ПС ВСУ на позывной Фантом. Голос Америки

Напомним, что издание "Голос Америки" опубликовало интервью с пилотом ВС ВСУ, проиллюстрированным фотографией истребителя F-16 с украинскими опознавательными знаками.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, могут ли иностранные пилоты F-16 воевать на стороне Украины.

Также "Комментарии" писали о первых целях Украины для западных истребителей. По словам одного из самых смертоносных пилотов США, украинцы должны "вымести" с неба российские истребители МиГи и Су.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=WY8sDvZdWEA&ab_channel=%D0%A2%D0%A1%D0%9D
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