Игнат объяснил, почему воздушную тревогу в Киеве объявили после взрывов

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Россия выпустила баллистические ракеты по Киеву, которые имеют высокую скорость, поэтому это не позволило вовремя отреагировать на них и известить население об угрозе.

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото из открытых источников

Юрий Игнат объяснил, почему воздушную тревогу в Киеве объявили уже после взрывов.

"Это происходит уже не впервые, ведь баллистика летит очень быстро. Буквально — считанные минуты для того, чтобы отреагировать противовоздушной обороне и их уничтожить", — сказал Игнат.

По словам спикера ВС, пока неизвестно какими именно баллистическими ракетами атаковала Россия столицу Украины. Специалисты собрали обломки сбитых ракет, изучают их двигатели и другие части, чтобы установить тип баллистических ракет.

Напомним, что в ночь на 11 декабря Россия запустила 18 дронов-камикадзе по территории Украины, а утром атаковала Киев восемью баллистическими ракетами. Все вражеские целые украинские военные смогли сбить, однако обломки ракет повредили частные дома. Предварительно известно, что запуск произошел с северного направления, предположительно из Брянской области РФ.

По словам мэра Киева Виталия Кличко из-за ракетной атаки на столицу пострадали четыре человека. Медики всем оказали помощь на месте.

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