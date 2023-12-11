Игнат объяснил, почему воздушную тревогу в Киеве объявили после взрывов

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Slava Kot
Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что Россия выпустила баллистические ракеты по Киеву, которые имеют высокую скорость, поэтому это не позволило вовремя отреагировать на них и известить население об угрозе.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото из открытых источников
Юрий Игнат объяснил, почему воздушную тревогу в Киеве объявили уже после взрывов.
По словам спикера ВС, пока неизвестно какими именно баллистическими ракетами атаковала Россия столицу Украины. Специалисты собрали обломки сбитых ракет, изучают их двигатели и другие части, чтобы установить тип баллистических ракет.
Напомним, что в ночь на 11 декабря Россия запустила 18 дронов-камикадзе по территории Украины, а утром атаковала Киев восемью баллистическими ракетами. Все вражеские целые украинские военные смогли сбить, однако обломки ракет повредили частные дома. Предварительно известно, что запуск произошел с северного направления, предположительно из Брянской области РФ.
По словам мэра Киева Виталия Кличко из-за ракетной атаки на столицу пострадали четыре человека. Медики всем оказали помощь на месте.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что экс-командир "Айдара" Евгений Дикий назвал самый недомобилизованный город Украины. Именно в нем большое количество уклонистов, избегающих мобилизации в Украине.
Также "Комментарии" писали о двух странах, которые создали морскую коалицию, что поможет Украине выгнать россиян из Черного моря и вернуть Крым.
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