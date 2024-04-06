Идут жестокие бои: Сырский сделал тревожное заявление о ситуации в Часовом Яре

Город Часов Яр Донецкой области, несмотря на жестокие бои восточнее города, остается под контролем украинских защитников. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Telegram сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Главком ВСУ отметил, наиболее жесткие бои на сегодня продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часов Яра, где враг пытается прорвать оборону наших войск.

"Часов Яр остается под нашим контролем, все попытки противника прорваться в населенный пункт потерпели неудачу", — констатировал генерал.

Александр Сырский отметил, что особо сложная обстановка сложилась: на Бахмутском направлении в районах восточнее Часов Яра и Клещиевки; на Авдеевском – в районах Бердичев, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском — в районе Новомихайловки.

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