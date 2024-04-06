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Идут жестокие бои: Сырский сделал тревожное заявление о ситуации в Часовом Яре

Александр Сырский сказал, где в Украине сложно на фронте

сегодня, 12:28
Автор:
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Кравцев Сергей
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Город Часов Яр Донецкой области, несмотря на жестокие бои восточнее города, остается под контролем украинских защитников. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Telegram сделал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Идут жестокие бои: Сырский сделал тревожное заявление о ситуации в Часовом Яре

Александр Сырский. Фото: из открытых источников

Главком ВСУ отметил, наиболее жесткие бои на сегодня продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часов Яра, где враг пытается прорвать оборону наших войск.

"Часов Яр остается под нашим контролем, все попытки противника прорваться в населенный пункт потерпели неудачу", — констатировал генерал.

Александр Сырский отметил, что особо сложная обстановка сложилась: на Бахмутском направлении в районах восточнее Часов Яра и Клещиевки; на Авдеевском – в районах Бердичев, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском — в районе Новомихайловки.

Читайте также на портале "Комментарии" — кроме собственно фронтовых событий, где ситуация для Украины довольно сложная, особенно в Донецкой области, где россияне усиленно атакуют, бои ведутся и дистанционно (с помощью ракет и беспилотников, причем последними мы наводим "шороха" в стране-агрессоре), а также на дипломатических аренах. Эксперты оценили специально для портала "Комментарии", что происходит сейчас на всех фронтах российско-украинской войны.

Также издание "Комментарии" сообщало – cогласно прогнозам, Украину ждет сложный в военном смысле апрель, потому как Силы обороны ослаблены (в том числе из-за нехватки людей, вооружений и боеприпасов), а россияне усиливают наступательные действия. Не прекратят они, судя по всему, и массированные ракетно-дроновые атаки. Тем важнее для нашей страны активизироваться на внешней арене, добывая помощь от зарубежных партнеров, ища новые рычаги давления на РФ. Эксперты поделились с порталом "Комментарии" своими ожиданиями от второго месяца весны и очередного – войны.




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Источник: https://t.me/osirskiy/645
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