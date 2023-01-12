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Идет ДНК-экспертиза тел погибших пленных из Оленевки

После установления лиц павших, тела передадут родственникам для погребения

12 января 2023, 21:28
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Автор:

Моесеенко Валентина

После сложных переговоров и при посредничестве Международного Комитета Красного Креста удалось вернуть 54 тела защитников из Оленевки, пишут "Комментарии".

Идет ДНК-экспертиза тел погибших пленных из Оленевки

Украина пытается идентифицировать погибших в лагере Оленевка

Их идентификация – один из вопросов, который обсуждался на заседании Координационного штаба по обращению с военнопленными во время встречи с родными военнослужащих. Семьи беспокоит, как быстро завершится процесс идентификации.

Сейчас все еще продолжается ДНК-экспертиза, которая в этом случае требует много времени.

"Повернув тела погибших героев, мы передаем их на судебно-медицинскую экспертизу в профильные учреждения. Далее следователь сообщает сведения о погибших непосредственно родственникам. Длительная продолжительность ДНК-экспертизы связана с расследованием других аспектов преступления в Оленивке", — объяснил присутствующим алгоритм ДНК-экспертизы и причины длительности процесса представитель Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести Иван Ангелин.

Как писали "Комментарии", помещение, где находились украинские пленные защитники, колонии в Оленовке уничтожилось не ракетами, а другим оружием. Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин. Предварительные выводы наших международных экспертов говорят о том, что причиной этого убийства или способом убийства было термобарическое оружие.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Верещук рассказала о реакции РФ по требованию возвращения тел убитых пленных в Оленовке. РФ пока не отвечает по требованию украинской стороны о возвращении тел убитых украинских защитников в Оленовке. Об этом сообщила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук во время своего брифинга.



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