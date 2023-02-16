Хватит ли у России самолетов и летчиков для массированного наступления

Военные аналитики объяснили, что самолетов в России достаточно, но вероятнее всего есть дефицит опытных и квалифицированных летчиков, пишут "Комментарии" со ссылкой на "Важные истории".

Самолетов в армии РФ должно быть около полутора сотен

После войны Россия сохранила около 80% своей авиации. В строительстве британской разведки от 16 февраля говорится, что российские Воздушно-космические силы (ПКС) сейчас имеют около 1500 боевых машин. Военный эксперт Ян Матвеев считает, что именно нехватка пилотов не позволяет российской армии использовать авиацию больше, чем сейчас.

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"Еще в марте прошлого была информация о том, что в самолеты сажают недоученных курсантов. Возможно, с тех пор ПКС активизировали обучение и через 11 месяцев смогли немедленно изучить партию экипажей. Но, зная эффективность российской армии и власти, это сомнительно", — говорит Матвеев.

Анонимный военный обозреватель крупного международного издания объясняет дефицит опытных летчиков еще и тем, что операции, подобные той, которая, возможно, ожидает в Украине, российские ПКС еще не проводили.

"Возможно тактику подавления ПВО отрабатывали на учениях, но реальный боевой опыт заменить не может ничто", — считает аналитик.

Войска России решили массово применять авиацию против Украины, говорят источники, близкие к Минобороны РФ. Один из собеседников заявил, что авиацию берегли, и она не летала в зону действия ПВО Украины, однако сейчас тактику решили изменить. Россияне понимают, что будут нести значительные убытки, но, похоже, готовы к этому, поскольку это создаст проблемы для ВСУ и РФ до сих пор имеет преимущество в воздухе.

На девятой встрече "Рамштайна" министр обороны США Ллойд Остин говорил об угрозе со стороны авиации. Тогда союзники обсуждали усиление ПВО Украины. Американская пресса также писала, что РФ может сделать ставку на авиацию с тем, чтобы начать массированные атаки. И уже сегодня разведка Британии сообщала, что в России осталось около 1 500 военных самолетов. Однако воздушная кампания, о которой писали СМИ, там считают маловероятной.

Напомним, на страницах "Комментариев" говорилось, что российская авиация представляет для Украины серьезную угрозу. Но противник уже потерял около 300 самолетов в бою.

Как писали "Комментарии", стало известно, когда Киеву все же ждать авиацию от Запада . Запад, скорее всего, затягивает передачу Украине самолетов в пользу другого вооружения. Страны-партнеры выдерживают время, чтобы ВСУ подготовились к контрнаступательным действиям.

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