Human Rights Watch нашла новые доказательства пыток украинцев

Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала новые доказательства свидетельств о пытках украинцев российскими войсками на территории Херсонщины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на HRW.

Российские военные пытали гражданское население. Фото из открытых источников

Херсон был под российской оккупацией восемь месяцев. После освобождения правозащитники нашли десятки местов пыток и опросили людей, которых задерживали российские военные и устраивали им пытки.

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Жертвы и их семьи рассказали организации о пытках, которые они подверглись в изоляторах, что размещались в городе, а также на временных площадках, созданных в других местах, в частности в сельской школе. Организация заслушала 12 бывших заключенных и 10 членов семей, которые описали агрессию РФ в местах пыток.

"Бывшие задержанные неоднократно сообщали о подобных формах жестокого обращения, включая жестокое избиение палками и резиновыми дубинками, поражение электрическим током, угрозы смертью или увечья и использование болезненных стрессовых положений. Задержанным не оказывалась надлежащая медицинская помощь", - Human Rights Watch.

В правозащитной организации утверждают, что в настоящее время исследована лишь незначительная часть военных преступлений России в Херсоне и его окрестностях.

"Через пять месяцев после того, как российские войска отступили из Херсона и близлежащих районов, мы все еще только царапаем поверхность их зверств, и обращение со всеми украинскими мирными жителями на оккупированных территориях вызывает все большее беспокойство", — сказала старшая исследовательница Human Rights Watch Юлия Горбунова и добавила, что "российский персонал высшего звена командования должен знать, что он будет отвечать за каждое совершенное ими преступление".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новые доказательства об убийстве украинского пленника указывают на причастность "Вагнера".

Также "Комментарии" писали, что Пригожин ответил или стоит Вагнер за казнью украинского военного.