Human Rights Watch нашла новые доказательства пыток украинцев

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Slava Kot
Правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала новые доказательства свидетельств о пытках украинцев российскими войсками на территории Херсонщины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на HRW.
Российские военные пытали гражданское население. Фото из открытых источников
Херсон был под российской оккупацией восемь месяцев. После освобождения правозащитники нашли десятки местов пыток и опросили людей, которых задерживали российские военные и устраивали им пытки.
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Жертвы и их семьи рассказали организации о пытках, которые они подверглись в изоляторах, что размещались в городе, а также на временных площадках, созданных в других местах, в частности в сельской школе. Организация заслушала 12 бывших заключенных и 10 членов семей, которые описали агрессию РФ в местах пыток.
В правозащитной организации утверждают, что в настоящее время исследована лишь незначительная часть военных преступлений России в Херсоне и его окрестностях.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новые доказательства об убийстве украинского пленника указывают на причастность "Вагнера".
Также "Комментарии" писали, что Пригожин ответил или стоит Вагнер за казнью украинского военного.
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