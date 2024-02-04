"Хорошо достает артиллерия": военная рассказала о продвижении россиян в важный город на Донбассе

Россияне приблизились на 5-7 километров к городу Часов Яр в Донецкой области. Об этом в эфире телемарафона сообщила военнослужащая бригады Национальной гвардии "Рубеж" Кристина Вояк.

Бои за Авдеевку (фото из открытых источников)

"Туда уже очень хорошо получает артиллерия. Разрушения в городе просто катастрофические. Это настоящее лицо "русского мира", которое мы наблюдаем везде, куда противнику удается дойти", – сообщила Вояк.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что украинский военкор назвал критическую ситуацию в Авдеевке . Военный корреспондент Андрей Цаплиенко рассказал, что россияне воспользовались облачной погодой и вошли на территории Авдеевки с северо-востока. По словам журналиста, россияне всего в нескольких сотнях метров от основной логистической линии украинских защитников.

Андрей Цаплиенко со ссылкой на свои источники в Авдеевке рассказал о продвижении российских сил в городе. По его словам, российским силам удалось обойти боевые лени украинских защитников и закрепиться на застройке вблизи Авдеевского карьера.

Несмотря на критичность ситуации, по словам военных, она пока не безнадежна. И в случае наличия пехотных резервов с опытом сражений в городе, прорыв российских сил можно ликвидировать.

Также "Комментарии" сообщали о том, что российская ДРГ пыталась прорвать украинскую границу на севере. Российские силы попытались незаконно пересечь украинскую границу в направлении Сумщины. На это отреагировали бойцы Сил территориальной обороны, к которым впоследствии присоединились противодиверсионные резервы и общими силами отразили атаку.

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев в Facebook рассказал об очередной попытке россиян прорвать государственную границу Украины.

