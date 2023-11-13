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Хорошие новости для Украины: какое оружие еще передаст Германия для защиты неба

Посол ФРГ в Украине подтвердил, Германия до конца года отправит Украине еще две системы IRIS-Т

сегодня, 17:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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До конца 2023 года Украина получит еще две системы противовоздушной обороны IRIS-Т от Германии для защиты гражданской и энергетической инфраструктуры от российских ударов зимой. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал посол Германии в Украине Мартиа Егер во время специального мероприятия NV "Формула успеха Украины".

Хорошие новости для Украины: какое оружие еще передаст Германия для защиты неба

IRIS-Т. Фото: armyinform.com.ua

Дипломат напомнил, что поддержка Украины со стороны Германии направлена в значительной степени на такую отрасль как противовоздушная оборона, в частности, поставки таких систем как Gepard, IRIS-Т и Patriot.


"Мы очень рады, что смогли к этому приобщиться, и сейчас мы смотрим на ближайшее будущее, а именно на зиму. Мы будем предоставлять дополнительные системы ПВО, здесь будут и Patriot, и IRIS-Т", — отметил Егер.

По его словам, сейчас в Украине развернуты три системы IRIS-Т, а к концу этого года планируется пять.

По мнению посла, это должно быть залогом еще большей безопасности украинских городов для их защиты от российских ударов.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QsjaamlKwtg
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