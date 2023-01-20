Хорошие новости Давоса: Meta пообещала не блокировать публикации о полке "Азов"

Американская корпорация конгломерата социальных сетей Meta пообещала не блокировать контент о полке "Азов". Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Полк Азов. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что за последнее время соцсети вышли на новый уровень и обрели новый вес. Facebook и Instagram стали мощными инструментами для донесения правды о войне всему миру.

Михаил Федоров отметил, что он договорился с президентом по глобальной политике компании Meta Ником Клеггом и вице-президентом по вопросам политики модерирования Моникой Биккерт о том, что контент о полке "Азов" блокировать не будут.

"Команда Минцифры постоянно общается с корпорацией Meta по сотрудничеству. Разблокировали сотни аккаунтов украинских военных, блоггеров и активистов", — добавил министр.

Он пояснил, что острой темой все равно оставалось блокирование фото и видео о полке "Азов". Министр выразил благодарность Meta за особый подход и важное решение изменить политику модерирования по Украине. По его словам, благодаря этому миллионы людей в мире будут знать о подвиге защитников и защитниц Мариуполя, а российская пропагандистская машина потеряет аргумент для обвинения украинских защитников, подвиг которых будет жить в веках.

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