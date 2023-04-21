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Ходорковский рассказал, когда может закончится война в Украине

По мнению известного политика, окончание войны непосредственно связано с изменением режима в России

сегодня, 17:19
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Автор:

Константин Куликов

Война в Украине завершиться лишь со сменой режима в Кремле. Такое мнение высказал российский оппозиционер Михаил Ходорковский, передают "Комментарии". Договориться с Путиным об окончании войны не удастся, лишь о временном перемирии, уверен политик.

Ходорковский рассказал, когда может закончится война в Украине

Михаил Ходорковский

"Для Путина не существует других вариантов, кроме продолжения войны. Договориться с ним можно только о каком-то перемирии. Нужно это или нет, решать украинцам, — говорит Ходорковский в интервью DW. - Пока этот режим у власти, война может быть приостановлена на какое-то время. Путин четыре раза за свою политическую карьеру решал свои электоральные проблемы с помощью войны. Он и пятый раз будет ее так же решать". 


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По словам Ходорковского, российская оппозиция признает границы Украины 1991 года. Но их возвращение возможно лишь при оказании Западом более мощной военной поддержки Украине. По мнению Ходорковского, сейчас она недостаточна:

"Количество оружия и боеприпасов, которые сейчас поставляются Украине, приблизительно в 10 раз меньше, чем то количество вооружений, которое путинский режим может поставлять на фронт. Западное вооружение — часто более продвинутое, но его в 10 раз меньше — это невозможно преодолеть. Кроме того, у Украины гораздо меньшие мобилизационные ресурсы, чем у Путина. Поэтому сейчас, в преддверии наступательных или контрнаступательных действий, для Запада важно решить, чего он хочет на самом деле. Чтобы Украина победила? Тогда нужны самолеты, пилоты, танки, поставка значительных объемов вооружений. Либо Запад хочет, чтобы ситуация стабилизировалась на том уровне, на котором она находится сейчас. В этом случае не надо подталкивать украинцев в спину в сторону самоубийственной атаки без наличия соответствующих объемов вооружений и техники", — считает политик.

Тем временем, эксперт объяснил, может ли Украина перенести контрнаступление на осень.

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