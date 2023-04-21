Эксперт объяснил, может ли Украина перенести контрнаступление на осень

Возможности Украины по переносу контрнаступления крайне ограничены, так как отсрочку непременно использует Россия, чтобы пополнить свои войска техникой и личным составом. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на военного эксперта Олега Жданова.

Україна чекає контрнаступ

"Нельзя России давать передышки, — говорит Олег Жданов. — По сегодняшней готовности группировки, нужно предпринимать контрнаступление. Потому что уже в июне появятся новые российские мобилизованные из новой волны, которую они сейчас начали, и в июле они уже будут на линии фронта. Поэтому здесь у нас очень небольшой запас по времени. Ни в коем случае нельзя снижать темп боевых действий".

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На данный момент, по словам Жданова, ВСУ перемалывает противника, снижая боевые потенциалы российской армии.

"Сейчас ситуация приблизительно такая же, как летом 2022 года", — отмечает эксперт. — "Если мы дадим им передышку, через два месяца еще сто тысяч появятся на нашей территории. Это будет еще тяжелее".

Также Олег Жданов подчеркивает:

"Поэтому, как только все факторы сойдутся в одном месте, нужно начинать контрнаступление. Тянуть, к сожалению, у нас нет такой возможности".

Стоит отметить, что официальные лица Украина неоднократно подчеркивали, что информацию о контрнаступлении знает крайне ограниченное число лиц. Допускалось, что эту информацию не доводят до сведения даже ближайших украинских союзников — Соединенных штатов. Что, вероятно, спасло от разглашения планов Украины, когда произошел недавний слив секретных материалов. Допускают, что его источником мог быть один из военнослужащих армии США.

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