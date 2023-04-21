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Стало известно, когда военные ВСУ начнут обучение на танках Abrams

США начнут учения украинских бойцов на танках Abrams в ближайшие недели

сегодня, 13:04
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Автор:

Кравцев Сергей

Учения украинских военных на американских танках Abrams начнутся уже в ближайшие недели. Такое решение было принято на сегодняшней встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "Associated Press".

Стало известно, когда военные ВСУ начнут обучение на танках Abrams

Танки Abrams. Фото: из открытых источников

Издание, ссылаясь на официальных лиц, отмечает, что 31 танк прибудет на полигон Графенвер в Германии в конце мая. 


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"Украинские военные приступят к учениям через пару недель. Эти тренировки займут около 10 недель", — цитирует АР заявление источника.

Отмечается, что учения будут проходить не на тех танках, которые США передадут Украине, тем временем в Штатах уже обновляют 31 боевой танк M1A1 для отправки украинцам на фронт.

"Эта идея состоит в том, чтобы украинские войска прошли подготовку к тому моменту, когда обновленные танки будут готовы и могут выполнять боевые задания. Эти машины переоснащаются под нужды Украины", — объясняет источник изданию.

По словам чиновников, около 250 украинских военнослужащих пройдут подготовку — одни научатся управлять танками, а другие — ремонтировать и обслуживать их.

"После первых 10 недель также может быть проведена дополнительная учеба, как вести бой и маневрировать с танками", — добавляют чиновники на условиях анонимности.

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Источник: https://apnews.com/article/abrams-tanks-ukraine-training-war-russia-aid-6de94897aad37e6d30e744df0dad07bd
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