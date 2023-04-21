Стало известно, когда военные ВСУ начнут обучение на танках Abrams

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Кравцев Сергей
Учения украинских военных на американских танках Abrams начнутся уже в ближайшие недели. Такое решение было принято на сегодняшней встрече Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Как передает издание "Комментарии", об этом сообщает "Associated Press".
Танки Abrams. Фото: из открытых источников
Издание, ссылаясь на официальных лиц, отмечает, что 31 танк прибудет на полигон Графенвер в Германии в конце мая.
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Отмечается, что учения будут проходить не на тех танках, которые США передадут Украине, тем временем в Штатах уже обновляют 31 боевой танк M1A1 для отправки украинцам на фронт.
По словам чиновников, около 250 украинских военнослужащих пройдут подготовку — одни научатся управлять танками, а другие — ремонтировать и обслуживать их.
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