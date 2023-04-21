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Суд в Москве арестовал главу ГУР Буданова

Россияне обвиняют главу Главного управления разведки Минобороны Украины Буданова в терроризме

сегодня, 15:04
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Автор:

Кравцев Сергей

Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал главу Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Суд в Москве арестовал главу ГУР Буданова

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Российские пропагандисты сообщают, что информация по делу опубликована на портале столичных судов общей юрисдикции. Якобы глава ГУР Украины арестован на 2 месяца, которые следует отчислять с момента его экстрадиции на территорию РФ.


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"Главу ГУР обвиняют по ч. 1 ст. 205.4 (организация террористического сообщества), ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные операции со взрывчатыми веществами)", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Кирилл Буданов – один из врагов путинского режима, ведь он не только делает досадные для врага прогнозы, но и умеет просчитывать то, что всех ждет впереди. Это приводит в ужас не только российских пропагандистов и топ-чиновников Кремля.

Так в одном из недавних интервью глава Главного управления разведки Минобороны Украины вновь заверил, что украинский план по освобождению оккупированного Крыма постепенно реализуется и от своих слов о сроках деоккупации полуострова он не собирается отказываться. 

Еще ранее Кирилл Буданов подтвердил, что Россия уже оказалась на пороге "сейсмических изменений", которые приведут не только к завершению войны против Украины, но также к распаду самой РФ.

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Источник: https://t.me/rian_ru/200520
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