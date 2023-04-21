Суд в Москве арестовал главу ГУР Буданова

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Кравцев Сергей
Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал главу Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".
Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников
Российские пропагандисты сообщают, что информация по делу опубликована на портале столичных судов общей юрисдикции. Якобы глава ГУР Украины арестован на 2 месяца, которые следует отчислять с момента его экстрадиции на территорию РФ.
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Стоит отметить, что Кирилл Буданов – один из врагов путинского режима, ведь он не только делает досадные для врага прогнозы, но и умеет просчитывать то, что всех ждет впереди. Это приводит в ужас не только российских пропагандистов и топ-чиновников Кремля.
Так в одном из недавних интервью глава Главного управления разведки Минобороны Украины вновь заверил, что украинский план по освобождению оккупированного Крыма постепенно реализуется и от своих слов о сроках деоккупации полуострова он не собирается отказываться.
Еще ранее Кирилл Буданов подтвердил, что Россия уже оказалась на пороге "сейсмических изменений", которые приведут не только к завершению войны против Украины, но также к распаду самой РФ.
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