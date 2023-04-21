Суд в Москве арестовал главу ГУР Буданова

Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал главу Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет российское пропагандистское информагентство "РИА Новости".

Кирилл Буданов. Фото: из открытых источников

Российские пропагандисты сообщают, что информация по делу опубликована на портале столичных судов общей юрисдикции. Якобы глава ГУР Украины арестован на 2 месяца, которые следует отчислять с момента его экстрадиции на территорию РФ.

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"Главу ГУР обвиняют по ч. 1 ст. 205.4 (организация террористического сообщества), ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 3 ст. 222, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные операции со взрывчатыми веществами)", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что Кирилл Буданов – один из врагов путинского режима, ведь он не только делает досадные для врага прогнозы, но и умеет просчитывать то, что всех ждет впереди. Это приводит в ужас не только российских пропагандистов и топ-чиновников Кремля.

Так в одном из недавних интервью глава Главного управления разведки Минобороны Украины вновь заверил, что украинский план по освобождению оккупированного Крыма постепенно реализуется и от своих слов о сроках деоккупации полуострова он не собирается отказываться.

Еще ранее Кирилл Буданов подтвердил, что Россия уже оказалась на пороге "сейсмических изменений", которые приведут не только к завершению войны против Украины, но также к распаду самой РФ.

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